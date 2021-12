‘Robotín’ tras llevar terapia con ‘Robotina’: “Seguimos, pero cada quien en su casa”

Alan Castillo, mejor conocido como ‘Robotín’, sorprendió a sus seguidores cuando anunció por medio de sus redes sociales el fin de su relación con Karelys Molina Aguilera, quien interpreta a ‘Robotina’. Tras aclarar varios puntos en su relación, la pareja de cómicos decidió retomar la relación y tomar ayuda psicológica para superar sus traumas, aunque, por recomendación de la terapeuta, viven separados.

“Al pasar los días, hemos tratado de conversar. Yo lo estaba esquivando todo, sacando los trapitos al aire, pero es una relación inmadura, por eso estamos en tratamiento con la psicóloga y ella nos ha recomendado no vivir juntos por el momento y darnos un espacio. En esto estamos, o sea, seguimos, pero cada quien en su casa” , contó para El Popular.

Asimismo, el cómico reveló seguir trabajando al lado de la joven y respetar su espacio. “Voy a seguir trabajando en diciembre y ya con ella, así que todos estamos bien, estamos más tranquilos, cada quien, con su espacio, hasta que terminemos la terapia y ya veremos qué pasa. De momento, sí, seguimos siendo pareja, pero nos vamos a respetar del uno al otro. Ella en el departamento y yo en otro lado para pensar bien las cosas”.

Cómico propone reconciliación a su pareja Karelys Molina

La pareja vivió un tenso momento durante el programa de Mujeres al mando luego de dar a conocer el fin de su relación sentimental. En un momento, el cómico ambulante le pidió perdón y le propuso reconciliarse tras presentarse en el magazine. “Te pido perdón por mis arranques, por mis impulsos. Terminé la relación sin hablar contigo, que estuvo muy mal. Estoy aquí para cambiar. Me he dado cuenta de que no me gustaría perderla”.

‘Robotín’ y ‘Robotina’ volvieron a trabajar juntos tras reconciliación

El portal de Instarándula difundió unas imágenes donde se ve a ‘Robotín’ y ‘Robotina’ realizar juntos un show en la Municipalidad de Surquillo. El usuario que envió el video a Samuel Suárez, conductor del programa en Instagram, señaló que el espectáculo fue el sábado 11 de diciembre al medio día.