Miss Universo 2021: Priyanka Chopra felicita a Harnaaz Sandhu, Miss India, por traer la corona a su país

El último domingo 12 de diciembre se llevó a cabo el tan esperado evento del Miss Universo 2021, donde se coronó a Harnaaz Sandhu, Miss India, tras conquistar al exigente jurado en la ronda de preguntas.

Este nuevo título para la joven de 21 años llamó la atención de varias personalidades, pero sobre todo de la modelo y actriz india Priyanka Chopra, quien no dudó en saludarla y felicitarla a través de sus redes sociales por este importante logro para su país.

“Y la nueva Miss Universo es… Miss India. Felicitaciones Harnaaz Sandhu. Traes la corona a casa después de 21 años” , escribió la esposa de Nick Jonas en sus historias de Instagram.

Priyanka Chopra felicita a Harnaaz Sandhu, Miss India, por traer la corona a su país. Foto: Priyanka Chopra/Instagram

Miss India superó a sus compañeras Miss Paraguay y Miss Sudáfrica en la ronda de preguntas finales. El discurso de Harnaaz Sandhu se consideró como el más acertado de las finalistas.

Miss Universo 2021: Miss India agradece a Priyanka Chopra

Tras el saludo de Priyanka Chopra, quien fue Miss Mundo en el año 2000, Harnaaz Sandhu respondió con un tierno mensaje a la actriz. “Muchas gracias, reina. Te adoro mucho”, escribió la nueva Miss Universo 2021 en sus redes sociales.

Miss India agradece a Priyanka Chopra. Foto: Harnaaz Sandhu/Instagram

¿Quién es Harnaaz Sandhu, la nueva Miss Universo 2021?

Harnaaz Sandhu se coronó como la nueva Miss Universo el domingo 12 de diciembre en la 70.ª edición del certamen de belleza, el cual se realizó en la ciudad de Eilat, en Israel. Esta joven de tan solo 21 años nació en Chandigarh, y actualmente cursa su maestría en Administración Pública. En cuanto a sus pasatiempos, le encanta actuar, bailar, nadar y montar a caballo.

Harnaaz Kaur Sandhu tiene 21 años y nació en Chandigarh, India. Foto: Harnaaz Kaur Sandhu/Instagram

Miss India imita a un gato en el Miss Universo 2021

Tras un potente discurso, Harnaaz Sandhu, Miss India, quiso culminar su mensaje imitando los maullidos de un gato. “No me esperaba hacer esto en un escenario mundial, pero he de hacerlo. No tengo otra opción, me encantan los gatos, los animales y me gustaría imitar a un gato”, dijo la joven.