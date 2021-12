Milena Zárate se pronuncia tras ampay con bailarín: No hay nada, especulan al aire

Milena Zárate asistió al concierto de Rakim y Ken-Y en compañía de varios amigos, de acuerdo a un video compartido en Instarándula. Pero lo que más llamó la atención es verla muy cariñosa con su expareja de baile Oreykel Hidalgo. Al ver las imágenes en redes sociales, la cantante se pronunció para aclarar cuál es la relación entre ella y el joven.

“Yo tengo una súper confianza con ellos, los quiero un montón, los aprecio muchísimo, somos un gran equipo, no hay nada ahí, especulan al aire, solo hay una amistad” , precisó en entrevista para El Popular. “Estoy en proceso de sacar adelante mi carrera, me estoy dando un tiempo para mí, dedicárselo a mi hija”, agregó.

Además, la colombiana indicó haber estado en Trujillo con un grupo de chicos porque se encuentran trabajando en un proyecto. “No, nada que ver, los chicos están trabajando conmigo, tanto Oreykel como Fredy, son bailarines con los que yo he estado en Reinas del show y están incluidos dentro del proyecto que estamos haciendo”.

Empresaria no confía en bailarín ampayado con Melissa Paredes

Luego de que Melissa Paredes protagonizara un ampay con Anthony Aranda, la actriz manifestó que el bailarín no le inspira confianza. “No es mi tipo de hombre. Si fuera casada o soltera, nunca me hubiera fijado en él. Me inspira mucha desconfianza, pero la que tiene que velar por eso es Melissa”.

Milena Zárate cree que Melissa Paredes y Anthony Aranda deben ir con calma. Foto: composición Milena Zárate, Anthony Aranda/Instagram.

Milena Zárate descarta tener ‘sugar daddy’

La cantante lleva varios meses de soltera luego de anunciar el fin de su relación con el futbolista Tito Barrera, sin embargo, Milena Zárate asegura que le han llegado varias invitaciones tras quedar soltera, pero descarta a los ‘sugar daddy’. “Hay de todo, he recibido invitaciones, propuestas, pero eso del ‘sugar daddy’ no va conmigo. Soy una mujer libre e independiente, no entra en mi cabecita estar dependiendo de algún viejo o loco, prefiero el camino difícil del trabajo, del sacrificio, pero es una gran satisfacción alcanzar tus logros y saber que es tuyo, sin deberle nada a nadie”.