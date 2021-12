La verdad detrás de la supuesta borrachera de Magaly Medina en su programa Magaly TeVe

Magaly Medina es hoy en día una de las personalidades más conocidas de la televisión peruana. A lo largo de más de 20 años, la presentadora de espectáculos ha ganado popularidad gracias a sus famosos ampays, pero también debido a sus controversiales momentos en la pantalla chica. Uno de ellos fue, justamente, la vez que apareció presuntamente ebria en el set de Magaly Teve.

El incidente de Magaly Medina en Magaly TV

Corría el año 2008 y la animadora había invitado a su programa a Ruth Karina y su grupo Euforia para que interpretaran su canción “Ven a bailar”.

Durante la presentación artística, Magaly Medina se unió al baile y se quitó la ropa interior que tenía puesta , desatando toda una polémica entre sus televidentes, pues muchos creyeron que estaba en estado de ebriedad.

¿Magaly Medina llegó ebria al set de Magaly TeVe?

En enero del 2021, Gianella Ydoña, expareja de Josimar, le recordó el polémico suceso a Magaly Medina. “No se acuerda lo vulgar que fue cuando llegó borracha y se sacó el calzón en televisión”, manifestó la joven.

Ante ello, la presentadora le respondió y reveló la verdad detrás del polémico suceso. “Una vez en mi programa en Frecuencia Latina aparecí ebria, lo cual fue vergonzoso y bochornoso, pero no hice nada vulgar. Sobre lo segundo, que me saqué el calzón en televisión, fue otro día y en otro programa; estaba totalmente sobria y no tuvo nada de vulgar porque era algo preparado ”, acotó.

¿Quién es Magaly Medina?

Magaly Jesús Medina Vela, más conocida como Magaly Medina es una presentadora de espectáculos y productora de televisión nacida en Huacho, Perú. Ha estado al frente de programas como Magaly Teve (1997 - 2012) y Magaly TV, la firme (2019 - Actualidad). Durante su paso por la pantalla chica, la animadora ha emitido una serie de ampays protagonizados por famosos de la farándula peruana.