Leslie Moscoso celebra que se graduó como abogada: “Al fin soy una profesional”

Leslie Moscoso está pasando por uno de los mejores momentos en su vida, ya que acaba de graduarse como abogada. A través de una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram, la actriz, quien forma parte del elenco de El reventonazo de la chola, contó que después de varios años logró terminar la carrera de Derecho, por lo que ya cuenta con su grado de bachiller.

“¡Lo logré! Tengo muchos sentimientos encontrados en estos momentos. Me siento muy feliz por haber logrado algo que anhelé desde hace mucho tiempo. Me tomó esfuerzo llegar a donde estoy, pero al fin soy una profesional. Y si me preguntan si valió la pena, pues yo les respondo que valió cada micro segundo de mi vida”, escribió en sus redes sociales.

Al enterarse de esta buena nueva, famosos como Claudia Serpa y Fernando Armas, con quienes ha trabajado en El reventonazo de la chola, felicitaron a Leslie Moscoso con halagadores mensajes. “Felicidades, hermana. Mujer empoderada ahora con todo eres una guerrera”, escribió la cantante. “Felicitaciones, amiga. Bachiller de Derecho. Un logro más para ti y tu familia”, fueron las palabras del cómico.

Leslie Moscoso celebra su graduación con emotivo mensaje. Foto: Leslie Moscoso/ Instagram

PUEDES VER: Leslie Moscoso recibe apoyo de sus seguidores tras regresar a Reinas del show

Agradece apoyo de su familia

En la publicación que compartió en su Instagram, Leslie Moscoso también aprovecho para agradecer a su familia por toda la ayuda que recibió durante sus años de estudio.

“Obviamente que nada se hubiera logrado sin el apoyo de mi familia, a ellos les doy gracias porque siempre han sido mi mayor soporte en todo 🤍. Gracias infinitas a todos los que han sido parte de mi crecimiento personal y profesional. ¡Bachiller en Derecho!¡A por ese título!”, manifestó.

La actriz de El reventonazo de la chola armó la polémica en redes con esta publicación. Foto: Leslie Moscoso/Instagram

¿Quién es Leslie Moscoso?

Leslie Moscoso es una actriz cómica, abogada y conciliadora extrajudicial, conocida mayormente por formar parte del elenco del programa de entretenimiento El reventonazo de la chola.