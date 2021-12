Caitlyn Jenner fue impedida de entrar a hotel en Beverly Hills por tener los jeans rotos

Caitlyn Jenner, miembro del mediático clan Kardashian-Jenner por sus hijas Kylie Jenner y Kendall Jenner, recurrió a Instagram para expresar su enojo luego de que se le impidiera almorzar en el famoso Polo Lounge del exclusivo The Beverly Hills Hotel, en California, Estados Unidos.

La activista por los derechos de los miembros de la comunidad LGBTQI+ publicó en sus historias de Instagram, este lunes 13 de diciembre, que el motivo del rechazo fue que llevaba los jeans rotos.

The Beverly Hills Hotel prohibió el ingreso de Caitlyn Jenner

La exfigura del reality Keeping up with the Kardashians se mostró sorprendida ante las políticas del hotel, a pesar de que, según dijo, había sido una habitual en sus instalaciones desde hace varios años.

“Al diablo con su horrible servicio por no dejarme almorzar por este pequeño desgarro en mis jeans” , expresó la celebridad de 72 años. “Debería darles vergüenza. Asqueroso. He sido mecenas durante décadas. No más” , aseguró.

Por otro lado, una fuente citada por TMZ afirmó que el impedimento de ingreso a Caitlyn Jenner la tomó por sorpresa porque se encontraba correctamente peinada y maquillada, y sus jeans, más que rotos, estaban desgastados.

También se resaltó que el The Beverly Hills Hotel tiene una política de no fotos para proteger la privacidad de sus huéspedes. No obstante, no puso ninguna objeción a que la protagonista de I am Cait (2015) se fotografiara junto con sus fanáticos. Pero sí se mostró estricto para cumplir con el código de vestimenta.

13.12.2021 | Publicación de Caitlyn Jenner sobre lo ocurrido en The Beverly Hills Hotel. Foto: Caitlyn Jenner/Instagram

Polo Lounge responde a Caitlyn Jenner

Luego de que Caitlyn Jenner etiquetara a The Dorchester Collection, empresa matriz del The Beverly Hills Hotel y Polo Lounge, un portavoz del restaurante declaró para TMZ que las políticas sobre la vestimenta se encuentran claramente explicadas en su sitio web:

En este se lee: “En el Polo Lounge, lo alentamos a que se vista para la ocasión, por lo que le pedimos que se abstenga de usar sombreros casuales, jeans rotos, blusas cortas, ropa de dormir, trajes de baño y camisas sin mangas para hombres”.