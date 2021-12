Estrella Torres asegura no tener amistad con Pamela Franco: “No somos amigas”

Estrella Torres no descarta en ser la afortunada de levantar la copa de El artista del año luego de que Puro sentimiento la reforzara para llegar a la final de la competencia. En la última gala del reality show, la cantante hizo su presentación junto a su exgrupo de cumbia, el cual es liderado por Pamela Franco; sin embargo, la joven dejó en claro que no son amigas a pesar de haber recibido su apoyo el último sábado 11 de diciembre.

“No somos amigas, como lo dije alguna vez, pero somos compañeras musicales. Yo creo que siempre deberíamos llevarnos en paz, entonces no debería haber ningún tipo de rencilla. Dijeron que había rivalidad, una amiga mía lo dijo, pero yo tuve que aclararlo en su momento. No he tenido la oportunidad de tratarla, descarto cualquier tipo de problemas” , expresó para Ojo.

En esa misma línea, la intérprete de “Ahí donde me ven” detalló que el ganar la competencia de talento le ayudaría mucho como solista. “Me alucino levantando la copa, es un sueño, me ayudaría mucho a consolidar mi carrera como solista. Sería una oportunidad enorme para representar a la cumbia del Perú ante el mundo”.

Cumbiambera revela que su público la mantiene vigente

La artista contó le va muy bien como solista, ya que en 2022 empezará con giras en Europa y después en Estados Unidos. Además, la cantante expresó estar agradecida con el público por mantenerla en vigencia. “La verdad han sido unos 8 años de mucha lucha, con altas y bajas, pero, gracias a Dios, con el cariño del público me he mantenido vigente y no he desaparecido. Al contrario, le he metido bastante energía para meter cosas nuevas y puedan saber de mí, que no solo canto cumbia, sino que actúo y bailo”.

Estrella Torres anuncia conciertos en Europa y Estados Unidos para el 2022. Foto: Estrella Torres/Instagram.

Tommy Portugal desea lo mejor a Estrella Torres en El artista del año

En la última edición del reality sabatino de América televisión, Estrella Torres tuvo que enfrentar a César Vega tras haber quedado en sentencia y solo uno de ellos seguiría en carrera. Por esta razón, Tommy Portugal envió mensaje de aliento a la cumbiambera a través de las redes sociales. “Todos a votar por Estrella Torres... Ella tiene que ganar El artista del año, se lo merece”.