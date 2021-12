Christian Domínguez ante posibilidad de ser jurado en El artista del año: “Me encantaría”

Christian Domínguez espera regresar a El artista del año, pero no en calidad de participante, sino como jurado del programa de Gisela Valcárcel. En la última edición de América hoy de este lunes 13 de diciembre, los conductores se mostraron sorprendidos al escuchar los deseos de su colaborador, quien piensa dejar el magazine para ser parte del reality show de los sábados por la noche.

“Yo quiero confesar algo... A mí me gusta estar en la cocina, me parece bien”, contó el cumbiambero. De inmediato, Ethel Pozo le planteó la posibilidad de integrar la mesa de jueces del programa de talento. “Si te proponen para el 2022 ser jurado del estelar de los sábados en baile, en canto, El artista del año, Reinas de show, ¿aceptarías?” a lo que el líder de Gran orquesta intencional sentenció. “A mí me encantaría” .

Además, la pareja de Pamela Franco detalló su conversación con Armando Tafur, productor de El artista del año, sobre su ambición en el reality. “No importa quién pase por la pista, yo sería bastante profesional, la experiencia, sí, pero te voy a hacer una confesión. El señor Armando me dijo: ‘Te voy a invitar’, y yo le respondí: ‘No me invites a ser jurado vip. Si quieres que vaya allá, hazme jurado de la temporada”. Se lo dije”.

Cumbiambero cantará en la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander

Ethel Pozo hizo una sorprendente revelación ante sus compañeros de conducción de América hoy y se trataba nada más que sus planes de boda con Julián Alexander. La hija de Gisela Valcárcel manifestó que el también actor será el encargado de cantar en su matrimonio. “No olvides que has dicho que vas a cantar en mi matrimonio, tienes que estar bien. (...) Estamos contando con eso, Christian”.

Christian Domínguez sufrió engaño a los 14 años

El cantante expresó haber sufrido una infidelidad cuando era adolescente, Christian Domínguez precisó que a todos en algún momento han sido adornados. “Nos ha pasado a todos, a mí me adornaron a los 14 años. Soy sincero, nunca más la vi, así que no me vengué, tranquilos”.