Andrea San Martín le habría enviado carta notarial a las tres niñeras que la acusaron de agresión física

La expareja de Andrea San Martín, Juan Víctor Sanchez estuvo en el programa de Andrea Llosa. A su paso, el empresario mostró diversos audios donde tres niñeras contaron cuál era el trato de la conductora con su pequeña hija. Ante ello, San Martín envió carta notarial a las trabajadoras que la acusaron de agredir a su primogénita.

A través de sus historias en Instagram, la madre de Juan Víctor publicó un extenso post donde contó que Andrea San Martín, madre de su nieta, envió cartas notariales a las niñeras.

PUEDES VER: Andrea San Martín desactiva comentarios en Instagram tras difusión de polémicos audios

¿Qué dijo la mamá de Juan Víctor?

“Salieron las cartas notarial como cancha, mismas tarjetas de Navidad por difamación a fin de asustar a las nanas. Sr. abogado, su imagen está dando mucho que desear. De colega a colega, se lo digo... la ética y la verdad van de la mano del bienestar de una menor”, escribió Alicia Diaz, la mamá de Juan Víctor en su cuenta de Instagram.

La exchica reality Andrea San Martín envió carta notarial a las trabajadoras que la acusaron de agredir a su primogénita. Foto: Captura / Instagram

¿Cuáles fueron los testimonios de las niñeras?

“Me decía: ‘No le hables (a la niña), no la mires, ignórala’. Me daba mucha pena porque yo también soy madre y no me gusta ver a una criatura queriendo que uno le haga caso”, sostuvo Juana en el programa de Andrea Llosa sobre un episodio que vivió en casa de la conductora.

Asimismo, las niñeras María y Betzabé también contaron episodios en los que la exchica reality habría maltratado a su pequeña hija. “Tenía comportamientos extraños simplemente porque la niña se acercaba a su oficina. La agarraba y la lanzaba hacia afuera diciéndole lisuras” y “...le ha pegado, le ha gritado. Cuando ha perdido la paciencia, la ha maltratado a la bebé”, contaron.