Yahaira Plasencia tras accidentada presentación en El artista del año: “Me siento con cólera”

Yahaira Plasencia fue sentenciada junto con César Vega en la semifinal de El artista del año, el sábado 11 de diciembre. La cantante, quien había destacado en cada presentación durante el reality de Gisela Valcárcel, pasó un desafortunado momento en la última performance que le daba el pase a la gran final.

La salsera tuvo un imprevisto durante su show. Ella bailaba al ritmo de “La culebrítica”, cuando de pronto una mala maniobra casi la hace caer al suelo.

La joven perdió el equilibrio frente al jurado, quienes la calificaron con los puntajes más bajos en el duelo. La intérprete de “Y le dije no” expresó su molestia por no haber concluido de la mejor manera su presentación.

Yahaira Plasencia se pronuncia

Tras el programa, se pronunció sobre el hecho y lamentó que haya sido determinante para ir a sentencia.

“ Me siento con cólera. Me preparé mucho para esta gala, quería que sea mi noche. Saqué puntaje perfecto en el canto. El baile estaba saliendo lindo, me mandé una coreografía fuerte”, dijo Plasencia.

“Dije: ‘Tenemos que romperla’. Todo salió bien, menos el final por el vestuario que se enredó en la mano. Las cosas pasan por algo. Falta la última gala y hay que seguir dándole”, agregó con incomodidad.

Planes para fin de año

Sobre sus planes en este 2022, Yahaira Plasencia contó que tiene agendada una gira por Estados Unidos y Europa en el primer trimestre del próximo año.

“Me voy a Miami para mediados de mayo. Tengo gira en Europa en marzo”, comentó la salsera.

Respecto a sus presentaciones por Navidad y Año nuevo, señaló que ante las restricciones por la COVID-19, no podrá trabajar. Al respecto, dijo que la pasará en Lima con su familia.

“Tenía trabajo, pero cambió todo por el toque de queda. Los empresarios se están echando para atrás. Les da miedo apostar. Además, soy mediática”, finalizó.