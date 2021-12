Vicente Fernández: famosos reaccionan a la muerte del ‘Charro de Huentitán’

La reciente muerte de Vicente Fernández ha conmocionado a todo el pueblo Latinoaméricano. Es por ello que las redes sociales han explotado con el lamento de cientos de seguidores del famoso intérprete. Reconocidas figuras también se pronunciaron en sus plataformas para darle el último adiós al célebre músico.

Río Roma

El famoso dúo mexicano Río Roma publicó en su cuenta de Twitter una sentida dedicatoria al cantante de rancheras. Los hermanos José Luis y Raúl Ortega resaltaron los aprendizajes que les dejó el artista.

“Querido Vicente Fernández, gracias por enseñarnos tanto: que como México no hay dos, que no tiene nada de raro morir por el amor de una mujer, que los grandes entre los grandes, nunca pero NUNCA dejan de cantar mientras su público no deje de aplaudir”, fueron las palabras de los músicos.

Famosos reaccionan a la muerte de Vicente Fernández. Foto: Río Roma/ Twitter

Pati Chapoy

La conductora del programa Ventaneando fue una de las primeras en manifestarse tras enterarse de la muerte del ídolo azteca.

“Triste noticia, este día nos deja Vicente Fernández”, se lamentaba la figura de televisión.

Famosos reaccionan a la muerte de Vicente Fernández. Foto: Pati Chapoy/ Twitter

Don Omar

El reconocido cantante de música urbana también recurrió a su cuenta oficial de Twitter para expresar su pesar por la lamentable noticia.

”Descansa en paz, Vicente Fernández”, escribió el puertorriqueño en su red social.

Famosos reaccionan a la muerte de Vicente Fernández. Foto: Don Omar/ Twitter

Fey

María Fernanda Blázquez Gil, más conocida en la industria musical como Fey, resaltó el legado que deja su compatriota tras su pronta partida.

“Siempre seguirá siendo el Rey”, aseguró la intérprete.

Famosos reaccionan a la muerte de Vicente Fernández. Foto: Fey/ Twitter

José Ramón Fernández

No solo personalidades de la música se pronunciaron al respecto de la muerte de Vicente Fernández, personas como José Ramón Fernández, destacado periodista deportivo de México, también tuvo unas sentidas palabras para el charro.

“Muere el gran Vicente Fernández, el cantante de música ranchera más popular de las últimas décadas. Se apaga una voz única, un hombre que llevó nuestra música a todos los rincones del planeta”, expresó el comunicador.

Famosos reaccionan a la muerte de Vicente Fernández. Foto: José Ramón Fernández/ Twitter

Andrés Manuel López Obrador - AMLO

Importantes personajes políticos como el presidente de México tampoco dejaron de lamentar la pérdida del músico y extender sus condolencias a su círculo más cercano.

“Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero”, fueron las palabras del mandatario mexicano.

Famosos reaccionan a la muerte de Vicente Fernández. Foto: Andrés Manuel/ Twitter

