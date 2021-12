Tom Holland: “No sé si seguiré siendo Spider Man”

Tom Holland tenía 18 años en el 2015, cuando les arrebató a otros miles de actores el papel de Spider-Man. El acuerdo para hacer varias películas con Sony y Marvel lo puso directamente en el estrellato. “Tenía una vulnerabilidad y un ingenio y una simpatía inmensas que me recordaron al Peter Parker de los cómics”, recuerda el director Joe Russo para la revista GQ. A diferencia de sus predecesores, Andrew Garfield y Tobey Maguire, la versión de Parker hecha por Holland eravtodavía un niño que llevaba una responsabilidad abrumadora, añade la revista.

El fenómeno Spider-Man-No Way Home sigue rompiendo sus propios récords y el número de preventas a nivel mundial después del confinamiento por la COVID-19. Pero en entrevista con ‘Extra TV’, el actor parece despedirse del personaje. “No sé cuál será el futuro de Spider Man, no sé si voy a formar parte de ello, pero SpiderMan siempre vivirá en mí. Sé que Amy (Pascal) y el estudio están por la labor de decidir cómo será la próxima fase de Spider-Man. Si resulta que sí es conmigo, entonces eso será emocionante. Pero si es hora de que me haga a un lado, lo haré con orgullo”.

La carrera al estrellato de Holland inició cuando, a los 9 años, llamó la atención de un coreógrafo del West End y le pidió hacer una prueba para la película Billy Elliot. El actor fue elegido y el resto es historia conocida. “A eso es a lo que me refería en aquella entrevista en la que dije que habría hecho algo mal si sigo interpretando a Spider-Man cuando tenga 30 años. Lo dije porque le estaría quitando la oportunidad a alguien de que viniera y cambiara lo que significa ser el superhéroe. Spider-Man podría ser más diverso. Podría ser una mujer, podría ser cualquiera”, añadió recientemente.

Spider-Man no way home llega este 16 de diciembre a los cines. Foto: composición / Sony

La larga espera para conseguir una entrada para Spider- Man-No Way Home se debe también a la popularidad del actor. “Tom ha ocupado el puesto que Robert Downey tuvo en Marvel, que es el del personaje favorito, y de alguna forma el alma del universo Marvel”, afirma Joe Russo, que, junto a su hermano Anthony, ha dirigido a Holland en cuatro películas, incluida Vengadores: Endgame.

Mientras tanto, en entrevista con GQ, el actor sostiene que mantiene un equilibrio. “Algunos me dijeron: ‘Deberías salir más y comprarte un Ferrari y vivir en Malibú y disfrutar a lo grande’. Otros me dijeron: ‘Yo que tú pasaría de los programas de entrevistas si no te apetece ir’. Y he encontrado más o menos el punto medio”. Por el momento se compró un Porsche eléctrico, asistió a los tours de prensa y programas de televisión al lado de su coprotagonista, la actriz y cantante Zendaya. A los 21, ya tenía planeada toda su trayectoria, según dijo en el 2017. Respondiendo a una pregunta de pareja: “Mi meta de los 20 años de carrera es ser director de cine. La de los 15 es ganar el Óscar”