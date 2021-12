Taylor Swift enfrentará un juicio por demanda de derechos de autor por su canción “Shake it off”

Durante el pasado jueves 9 de diciembre, un juez federal dictaminó que Taylor Swift deberá entrar a juicio por la acusación que se le ha hecho de apropiarse de la letra de “Playas gon’ play” del grupo 3LW para su canción “Shake it off”. No se ha fijado una fecha para el juicio con jurado.

¿Qué pasó con “Shake it off” de Taylor Swift?

Según Billboard, el juez Michael W. Fitzgerald rechazó la solicitud de la cantante para desestimar el caso y dictaminó que había “suficientes similitudes objetivas” entre las dos canciones.

Esto sería una prueba importante para llevar el caso ante un jurado y que sean sus miembro los que decidan si “Shake it off” infringió el copyright de “Playas gon‘ play”.

“Está claro que hay suficientes similitudes objetivas entre las obras para implicar que la Corte no puede actualmente determinar que ningún jurado razonable podría encontrar similitudes sustanciales en la redacción lírica, la disposición de las palabras o la estructura poética entre las dos obras”, indicó la autoridad.

¿Cuándo empezó la demanda por los derechos de “Shake it off”?

Esta acusación en contra de Swift fue presentada por primera vez en septiembre de 2017 por los compositores de “Playas gon’ play”, Sean Hall y Nathan Butler.

La demanda afirma que la artista usó la letras de ellos sin su consentimiento, específicamente en el fragmento que dice: “Playas, they gonna play/ And haters, they gonna hate”. En “Shake it off”, Swift canta: “Cause the players gonna play, play, play, play, play/ And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate”.

El juez Fitzgerald desestimó el caso en febrero de 2018 y declaró que “las letras supuestamente infringidas son frases cortas que carecen del mínimo de originalidad y creatividad necesarias para la protección de los derechos de autor”.

No obstante, un tribunal federal de apelaciones revocó ese fallo en el 2019, afirmando que Fitzgerald desestimó el caso demasiado pronto y que la letra de “Playas gon‘ play” era lo suficientemente creativa para aferrarse a la protección de los derechos de autor.

Una vez que el caso regresó al juez Fitzgerald, Swift pidió que se le concediera un juicio sumario para desestimar la demanda.