Sebastián Lizarzaburu reflexiona sobre su pasado: “Yo también toqué fondo”

El fisicoculturista Sebastián Lizarzaburu viene promocionando su cuenta de Instagram como una cuenta para encontrar consejos y recetas fit. De hecho, ha trabajado desde hace años atrás para ser asesor físico y poco a poco va acrecentando su público en ese rubro. En esta oportunidad, se sinceró un poco con sus fanáticos para contarles detalles de su pasado.

Sin embargo, hace unos días subió una fotografía a su cuenta de Instagram, cuya leyenda llamó la atención de los usuarios. Al inicio de dicha publicación se puede leer: “Vengo trabajando desde hace tiempo rodeándome de gente positiva y con ganas de éxito. Como todos, he tenido alti-bajos y ha habido épocas en las que me ha salido todo bien y otras en las que no. He tenido negocios fructíferos y otros que me dejaron inclusive sin un sol en el bolsillo”.

Sebastián Lizarzaburu comparte historias con su hija en sus redes sociales. Foto: Instagram/Sebastián Lizarzaburu

“Y aunque cueste creerlo. No por ser mediático debe irte siempre bien en todo lo que hagas. YO TAMBIÉN TOQUE FONDO EN SU MOMENTO (y no muchos lo saben). ¡PERO…. ME LEVANTE!, ¡VOLVÍ A INTENTARLO! VOLVÍ A BUSCAR NUEVAS OPCIONES Y APRENDÍ QUE TODO SE BASA EN LA BUENA ENERGÍA QUE LE PONGAS A LA VIDA Y JAMÁS DARSE POR VENCIDO”, agregó Lizarzaburu.

“COMO SIEMPRE LO DIGO: LA ENERGÍA POSITIVA ATRAE ENERGÍA POSITIVA, sin perder el tiempo en la de vida de los demás, ni preocuparme del que dirán, sin hablar mal de nadie, sin hacer daño a nadie, sin opinar del resto y solamente enfocándome en crecer y seguir trabajando y mejorando como persona y como padre… las cosas empezaron a mejorar”, señaló.

Sebastián Lizarzaburu se queja de los precios elevados del cine

El deportista Sebastián Lizarzaburu visitó una sede de Cineplanet junto a su pareja, Andrea San Martín, y las dos hijas de la conductora y dio detalles de todo lo que pasó en dicha salida.

En sus historias que colgó en su Instagram indicó: “Primero, piden tarjeta de vacunación. Nosotros fuimos a Cineplanet. Los niños, por lo menos, 6 años o menos, evidentemente, no piden más que mascarilla. Después, el tema del protocolo no es más que las butacas para que estén separadas. Lo que sí han subido son los precios. En una sola entrada, el cine pretende recuperar el año que han tenido de cierre. Son bien abusivos con las entradas”.