Ruby Palomino sobre su baile en El artista del año: “Tenía que ser la Ruby cumbiambera”

La cantante Ruby Palomino sorprendió tanto en el canto como el baile en la última gala de El artista del año, ya que se llevó el máximo puntaje. La concursante cantó junto a Daylin Curbelo el tema “Bamboleo”, de Celia Cruz. La artista cubana fue su refuerzo en la semifinal del reality.

Días atrás de su última presentación, Ruby Palomino detalló que movería el ‘totó' como Yahaira Plasencia. “Estoy sufriendo. Me han puesto una coreografía muy difícil, tendré que bailar y cantar ‘Bamboleo’ de Celia Cruz, que es una grande de la música cubana. En mi vida pensé moverme de esa manera, es difícil ver a una rockera moviendo el ‘totó', pero este sábado voy a mover el ‘totó’ como Yahaira (Plasencia)”, mencionó.

¿Qué dijo Ruby Palomino sobre su último baile?

“Me ‘muñequeó’ al ver a Yahaira resbalarse porque en el ensayo general que hicimos me caí y eso me causó un miedo terrible y cuando me levanté, todo el mundo se preocupó, pero era como si me hubieran reiniciado (…) Eso me frustró tanto que estuve llorando y mi mamá me dijo: ‘Llora y que quede ahí, porque tú serás Natalia Villanueva, la campeona mundial de salsa y representante de nuestro país con una mezcla de Yahaira ¡Así que mueve el ‘totó’!’”, contó en una entrevista de GV Producciones.

Ruby Palomino contó que estuvo viendo los videos de Natalia Villanueva e intentó copiar sus expresiones. “Mis referentes en salsa de mis compañeras es Yahaira y para mi cumbia fue Natalia Villanueva. Me la he pasado toda la semana viendo videos de ella, cómo sonríe y todo, porque necesitaba adoptar eso. Yo no podía ser rockera bailando cumbia, tenía que ser Ruby la cumbiambera”, añadió entre risas.

Luego de su caída en el ensayo, a la cantante le recomendaron usar compresas para que sus lesiones no se compliquen para la final. “Cuando uno trabaja bien y le cuesta, porque no es tan fácil el camino, lo gozas más. Esa lesión ha llegado a mi vida para decirme paciencia, tranquila, lo vas a lograr”, sostuvo.

Ruby Palomino contó que pensó en expareja al interpretar “Él me mintió”: “Amar también es dejar ir”

La cantante Ruby Palomino se sinceró en la semifinal y le contó a la presentadora Gisela Valcárcel que la canción “El memintió”, que interpretó la semana pasada, fue un tema difícil para ella. “Me cuesta soltar. Yo me mentí, traté de convencerme de que funcionaría (su relación con su expareja). Amar también es dejar ir”, contó.