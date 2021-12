‘Robotín’ y ‘Robotina’ fueron captados dando una presentación juntos

El amor continúa. En la noche del 11 de diciembre, los actores cómicos ‘Robotín’ y ‘Robotina’ confirmaron que decidieron retomar su relación. Seguidores del portal de espectáculos Instarándula captaron imágenes del par esa mañana trabajando juntos.

Alan Castillo y Karelys Molina, popularmente conocidos como ‘Robotín’ y ‘Robotina’, habrían terminado su relación a inicios de diciembre. Visitaron múltiples programas televisivos, dando detalles sobre su separación. El 9 de diciembre, durante la transmisión de Mujeres al mando, Alan se disculpó con su entonces expareja y le propuso reconciliarse.

“Te pido perdón por mis arranques, por mis impulsos. Terminé la relación sin hablar contigo, que estuvo muy mal. Estoy aquí para cambiar. Me he dado cuenta que no me gustaría perderla” , dijo ‘Robotín’.

El show de ‘Robotín’ y ‘Robotina’

Seguidores de la página Instarándula captaron a la pareja en una actividad con la presencia de la Municipalidad de Surquillo. El usuario que envió el video señaló que el show se dio el sábado 11 de diciembre, aproximadamente a medio día. En ese momento, no se sabía que los cómicos se habían reconciliado.

En las historias de Instagram del portal de Samuel Suárez, se nota a ‘Robotín’ haciendo como que le roba su bolsa de compras a una transeúnte. El animador del evento le llama la atención y le indica que retorne, diciéndole a la mujer que no se preocupe por sus pertenencias. ‘Robotina’ fue captada brevemente en la primera historia.

‘Robotín’ y ‘Robotina’ retomaron su relación

Los cómicos ambulantes se presentaron en JB en ATV. Participaron del sketch Casting de la tía Gloria. Entre broma y broma con la protagonista, la joven venezolana dijo inicialmente que ella y ‘Robotín’ se estaban dando “un tiempo”. Sin embargo, luego confesó que decidieron reconciliarse.