Roberto Martínez se presentó en el nuevo reality de baile del programa de Andrés Hurtado

Roberto Martínez se lució en el nuevo reality de baile del programa Porque hoy es sábado con Andrés. El exfutbolista sorprendió al bailar un mix de la agrupación Ráfaga y estuvo acompañado de dos bailarinas. Asimismo, Martínez se mantuvo alejado de las pantallas de la televisión, sin embargo, reapareció como uno de los participantes de El gran bailando.

“Se casó dos veces con dos rubias, tuvo como pareja varias mujeres bellas del Perú, después de 10 años vuelve a la pista de baile. Actualmente vive en el norte del país, fue el capitán más querido de la U”, dijo Andrés Hurtado al presentar al exdeportista.

¿Qué dijo el jurado de El gran bailando?

“Han sido bastantes sencillos. Estos pasos han sido bastantes tímidos”, sostuvo Belén Estévez, quien fue la primera en opinar sobre su presentación. “Eres un tipo sumamente carismático, yo conozco a bailarinas repletas de técnica, pero sin ninguna gota de carisma y eso a ti te sobra y que bello el marco musical”, indicó por su parte Carlos Cacho. Mientras que Denisse Dibós le dijo que no tuvo coordinación en sus pasos.

Roberto Martínez se retiró del show

El exfutbolista no estuvo presente al final del programa, ya que se retiró antes de tiempo. El presentador Andrés Hurtado sostuvo antes las cámaras que confía en el profesionalismo de Roberto Martínez y esperó a que regrese al set, pero ello no sucedió así. Ante ello, Hurtado amenazó con despedir al productor por no evitar que el concursante se retire.

El reality donde estuvieron presentes Rosángela Espinoza, Dorita Orbegoso, Paula Arias, entre otros reconocidos famosos del espectáculo nacional fue para recaudar fondos para apoyar una noble causa.