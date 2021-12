Pamela Franco sobre Christian Domínguez: “Todo el mundo ha pasado por adornitos”

La cantante Pamela Franco se presentó junto a su agrupación musical Puro sentimiento en el programa El artista del año para apoyar a Estrella Torres, quien estuvo en sentencia con César Vega disputándose su continuidad en el reality de baile.

Es así que no desaprovechó la oportunidad de aclarar que entre ella y la cumbiambera Estrella no hay una amistad como tal, sino que “no he tenido oportunidad de conversar con ella, no la conozco a fondo, sé lo que todo el mundo se ha dado cuenta con cada una de sus presentaciones. Es una chica muy talentosa y creo que ella y todos en realidad han puesto alma, corazón y vida merecen ganar... Christian era mi favorito, ahora puede ganar cualquiera”.

La conductora Gisela Valcárcel no dudó en consultarle a Pamela Franco por su pareja y padre de su hijo, Christian Domínguez, sobre los rumores de infidelidad del cantante y señaló: “Él siempre va a estar ahí, yo prefiero que esté detrás mío que yo detrás de él... No hemos tenido problemas, pero yo sí considero que entre él y yo, él es el más celoso. Lo que pasa es que yo no soy traumada; de hecho todo el mundo ha pasado por unos adornitos y nadie se ha muerto de eso”.

Asimismo, recalcó: “A mí nadie me ha llegado a traumar, yo estoy viviendo mi vida, me va bien, no ando pensando si él está haciendo algo. Él me da una tranquilidad y yo se la doy”.

Christian Domínguez habló del tatuaje que se hizo con el rostro de Pamela Franco

El conductor Christian Domínguez habló con sus compañeros y un psicólogo especialista en el programa América hoy acerca de las decisiones radicales que toman las parejas a la actualidad.

En se sentido, se refirieron al tatuaje que se acababa de hacer el cantante con el rostro de su novia Pamela Franco y él afirmó: “Se tatúan, se quitan el tatuaje y se vuelven a tatuar (...) Cada uno interpreta lo siguiente, para mí, tatuarme significa un montón de cosas: sentimientos, mi forma de vivir la vida, fortaleza”.

Pamela Franco afirma que no quería ver a Christian Domínguez en reality

La líder de la banda Puro sentimiento habló con las cámaras de Amor y fuego y confesó que ella no estuvo de acuerdo con el ingreso de su pareja, Christian Domínguez, a El artista del año como participante.

Es así que mencionó: “Y no, no estoy contenta porque me vaya adornar, no, son por otras cosas... Yo no quería que él esté ahí porque yo no creo que se tenga que exponer de esa manera”.