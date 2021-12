Nathy Peluso rinde homenaje a Camilo Sesto con su versión de “Vivir así es morir de amor”

Durante el pasado 10 de diciembre, Nathy Peluso sorprendió a sus fanáticos con el estreno del videoclip oficial de “Vivir así es morir de amor” , una de las canciones más famosas del baladista español Camilo Sesto.

Luego del lanzamiento, Peluso utilizó sus redes sociales para agradecer la acogida de su nueva grabación: No tengo palabras, de verdad... pongo mi corazón acá adentro y se me caen las lágrimas porque no se cómo explicar lo q siento. Vivo para esto, es todo lo que sé hacer, si no hiciera esto para mi nada tendría ningún sentido”.

¿Qué dijo la cantante sobre este estreno?

Según el comunicado que Sony Music publicó, esta pieza debe ser considerada “una artesanía”, ya que la composición se hizo lo más detallada posible. En el mismo documento, Peluso reveló lo importante que es esa canción para ella, ya que la conoció en un momento crucial de su vida y la considera una revelación que la inspira en su carrera.

“Habitar una canción del pasado siempre se convierte en un ritual muy mágico lleno de sensibilidad. Tuve claro desde el principio al personaje y la estética plástica y disruptiva del videoclip. Imaginé el espacio, las dimensiones y las texturas, los colores, el carácter”, dijo.

Peluso también hizo referencia a la historia que se cuenta en la composición de Sesto, lanzada originalmente en 1978. Según la intérprete de “Mafiosa”, este es “un relato ácido que resume la guerra interna y personal que supone enamorarse de lo que sabes que te destruye”.

Videoclip “Ateo” de Nathy Peluso y C. Tangana causa choque de opiniones en la Iglesia Católica

El pasado 7 de octubre, se estrenó el videoclip de la canción “Ateo”, la última colaboración entre la cantante argentina Nathy Peluso y C. Tangana. El lanzamiento de su video oficial provocó que la archidiócesis de Toledo se vea dividida entre el deán Juan Miguel Ferrer (quien aprobó esta grabación) y el arzobispo Francisco Cerro Chaves.

“El Sr. Arzobispo desconocía absolutamente la existencia de este proyecto, el contenido del mismo y el resultado final. (El Sr. Arzobispo) lamenta profundamente estos hechos y desaprueba las imágenes grabadas en el primer templo de la Archidiócesis”, fueron las declaraciones dadas por la cabeza de la iglesia toledana.

Finalmente, a través de una transmisión en vivo en Instagram, ambos artistas pidieron disculpas a los que se sintieron ofendidos y admitieron que se sentían decepcionados por los comentarios de los religiosos.