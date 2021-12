¡Hasta siempre, Vicente Fernández!: las canciones más famosas para recordarlo

México está de luto. Tras el deceso del cantante azteca Vicente Fernández, conocido también como ‘Chente’, ocurrido el domingo 12 de diciembre luego de varias complicaciones en su salud, miles de fanáticos traen a la memoria los mejores éxitos del recordado ‘Charro de Huentitán’.

Esta trágica noticia fue divulgada por la familia de Fernández a través de redes sociales. “En paz descanse, Sr. Vicente Fernández. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6.15 a. m. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando”, escribieron en la cuenta oficial del intérprete.

La familia del artista mexicano compartió la noticia a través de redes sociales. Foto: @_vicentefdez/Instagram

En ese sentido, a continuación, te presentamos las canciones más emblemáticas del cantante mexicano, uno de los máximos referentes de la música regional en ese país y quien falleció a los 81 años.

“Por tu maldito amor”

“El día que te encontré me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer… y yo caí en tu trampa ilusionado”, reza la primer estrofa de esta canción, interpretada por el ahora recordado ‘Chente’, considerada como uno de los himnos de la música ranchera.

“Volver, volver”

“Y volver, volver, volver… a tus brazos, otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver…”, es el coro de esta entrañable canción interpretada por Vicente Fernández, el popular ‘Charro de Huentitán’. Sin duda alguna, una letra profunda y una voz inconfundible hacen de esta pieza musical una joya invaluable.

“El rey”

Esta pieza musical resulta más familiar por una de las estrofas: “Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrán que llorar… Llorar y llorar… llorar y llorar…”. Es considerada como uno de los ‘himnos’ de México.

“Las mañanitas”

“Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí”.¿Quién no recuerda esta letra que se canta durante cada cumpleaños? Lo que muchos no sabían es que Vicente Fernández es el artista que entona esta melodía, que se conoce a nivel mundial y es utilizada en diversos países al momento de conmemorar cualquier celebración cumpleañera.

“A mi manera”

“Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que, si lloré, también amé”, es uno de los párrafos que forman parte de esta canción, conocida y recordada por todos los seguidores del artista mexicano, que marcó un hito en las canciones regionales de su país.

“De qué manera te olvido”

“¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón?”, cantaba uno de los máximos íconos de la música mexicana, cuyo talento deleitó a varias generaciones.