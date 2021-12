¿Quiénes son las 5 seleccionadas del Miss Universo 2021?

El Miss Universo 2021 es siempre un evento intrigante, de constante expectativa. En su edición de este año, la corona busca nuevamente una cabeza para posarse sobre ella. En la edición que acontece luego del premio entregado en el contexto de COVID-19, otra concursante se coronará al final de esta gala.

En la siguiente nota, entérate de quiénes son las representantes que buscarán obtener el premio máximo para su país en el más importante certamen de la rama.

¿Quiénes son parte del top 5 del Miss Universo 2021?

1. Miss India: Harnaaz Sandhu

Harnaaz Sandhu tiene 21 años de edad y es oriunda de la ciudad de Chandigarh. En la actualidad cursa su maestría en Administración Pública y le encanta actuar, bailar, nadar y montar a caballo.

Harnaaz Kaur Sandhu. Foto: Instagram de la persona.

2. Miss Sudáfrica: Lalela Mswane

Lalela Mswane fue coronada en Miss Sudáfrica 2021 el 16 de octubre de 2021 en Ciudad del Cabo. Modelo, bailarina y licenciada en derecho, Mswane proviene de KwaSokhulu, en Richards Bay, KwaZulu-Natal.

Para la escuela secundaria, Mswane asistió al Pro Arte Alphen Park en Tshwane, que combina las artes y los negocios en su plan de estudios, y estudió ballet en la Royal Academy of Dance (RAD) antes de graduarse de la Universidad de Pretoria.

Lalela Mswane. Foto: Instagram de la persona.

3. Miss Paraguay: Nadia Ferreira

Oriunda de Villarrica, Nadia Ferreira es la Miss Universo Paraguay 2021 y una de las favoritas para llevarse la corona universal. La top paraguaya fue tercera finalista en el Miss Teen Universe, en el 2014. Desde muy joven fue modelo de varias marcas nacionales e internacionales.

Además, desfiló en distintas pasarelas internacionales. Ha participado en el destacado evento internacional Semana de la Moda en Nueva York, Estados Unidos, y también ha trabajado en varias campañas internacionales.

Nadia Ferreira. Foto: Instagram de la persona.

4. Miss Colombia: Valeria Ayos

Valeria Ayos nació en Cartagena de Indias el 20 de marzo de 1994. Es modelo, presentadora, profesional en relaciones internacionales y ganadora de los títulos de Miss Earth Colombia 2018, Miss Earth - Water 2018 y Miss Universe Colombia 2021.

Ayos realizó su pregrado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y cuenta con estudios en Gestión Estratégica, Marketing Internacional e Inglés Comercial de la Universidad de La Verne, ubicada en California, Estados Unidos. Aunque Valeria nació en la capital de Bolívar, se crio en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y gran parte de su vida la ha hecho allí. Por esa razón maneja otros idiomas aparte del español.

Valeria Ayos. Foto: Instagram del personaje.

5. Miss Filipinas: Rabiya Mateo

Rabiya Mateo, gandadora del Miss Filipinas, tiene 24 años, mide 1,70 metros, es modelo y fisioterapeuta graduada del Iloilo Doctor’s College. Creció en la pobreza y ahora trabaja en el SRG Manila Review Center como conferencista y coordinadora de revisión.

Rabiya Mateo. Foto: Instagram de la persona.

También colabora con el Ministerio de Educación de Filipinas, del cual es embajadora, y es miembro del Comité de Ética de la Infant and Pediatric Nutrition Association of the Philippines (IPNAP). Fue en 2020 cuando Rabiya Mateo representó a la ciudad de Iloilo en el certamen de Miss Universo Filipinas, el cual ganó y le valió ser el rostro de su país en el concurso mundial.