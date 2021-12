Ivana Yturbe sobre los 18 kilos que ganó en el embarazo: “Por Almu lo volvería a subir mil veces más”

No todo fue color de rosa. La influencer Ivana Yturbe compartió un video en el que habla del proceso de transformación que sufre el cuerpo de una mujer en la etapa del embarazo. Además, contó detalles inéditos de los cambios que pasó para llegar a tener a su pequeña.

Las imágenes eran presentadas con una leyenda que decía: “A las mamis que están embarazadas y sienten que han subido mucho de peso, tienen que verlo”.

Líneas más abajo, reveló: “Yo subí 18 kilos, las últimas semanas no quería ni salir de la casa, de hecho, el momento que más odiaba en el día era cambiarme y normalmente no me disgustaba. Al final, cuando nació mi gordita, la primera semana no más perdí 10 kilos y ahora me falta, desde la última vez que me pesé, 6 kilos para llegar a mi peso normal. Igual, por Almu lo volvería a subir mil veces más”.

Ivana Yturbe revela que su hija nació con bajo peso

La modelo Ivana Yturbe subió una foto a su cuenta oficial de Instagram aclarando que su hija nació con menos peso de lo usual y, aunque no reveló más detalles, contó que poco a poco está recuperándose.

Es así que la leyenda de la imagen decía: “Amor de mi vida. Han sido días llenos de amor, pero un poquito difíciles. Mi Almu nació con poco peso, pero con mucho amor y dedicación lo estamos logrando. Te amo, mi princesita”.

Ivana Yturbe habla sobre la lactancia

La ex chica reality está aprovechando al máximo su faceta como mamá primeriza y, a través de sus redes sociales, comparte momentos personales para que sus seguidores puedan reflexionar acerca de la maternidad.

En esta ocasión, se refirió al proceso de lactancia materna que pasan las mujeres cuando dan a luz. En ese sentido, señaló: “Lactancia materna. Es una tarea dura, sacrificada y, muchas veces dolorosa, que se ha idealizado como algo súper lindo y romántico. Las mamis, aún sabiendo todo lo que conlleva, literalmente seguimos ‘poniendo el pecho’ por nuestros bebit@s, es que por ellos, ¡todo!”