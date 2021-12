Dina Paucar y Alicia Santiváñez contra los imitadores de Yo Soy: “Hay que saber respetar”

Las cantantes folclóricas Dina Paucar y Alicia Santiváñez se reencontraron en la conferencia de prensa que ofreció Sósimo Sacramento por los 40 años de trayectoria (este domingo 11 de diciembre en Fronteras Unidas) y recordaron lo difícil que fue para ellas ingresar a la industria musical. Coincidieron en que un artista tiene que tener un estilo único para poder ganarse un nombre propio, al igual que ellas.

“Anita y yo, así como otras colegas, sabemos que la carrera es muy difícil, pero no imposible. Cuando uno se traza una meta, lo logra, pero siempre llevando un estilo único (…) siempre es bueno crear nuestro propio estilo y seguir adelante con respeto y admiración”, manifestó la popular ‘Diosa del amor’.

En otro momento, la intérprete de “Qué lindos son tus ojos” se mostró en contra de que un cantante utilice el nombre de ella o de otro artista ya consagrado para facturar. “Una cosa es cantar canciones de tus artistas que admiras, pero otra imitar y hacerse pasar por alguien” , indicó Dina Páucar.

La folklórica aseguró que a ella le ha costado mucho tener un lugar en la escena musical. “Este camino nos ha costado mucho. Hoy la juventud tiene una ventana que son las redes sociales, que ayuda mucho. A nosotros nos ha costado mucho sacrificio, mucho dinero en las radios. Hay que saber respetar. Esto va para la generación nueva”, añadió.

Alicia Santiváñez apoyó la postura de la huanuqueña. “Uno sabe que hay personas que siguen tu carrera muy de cerca, pero otra es usurpar ese lugar. A veces colocan grande Anita Santiváñez y abajo solamente Yo Soy. Pero están utilizando tu marca, tu nombre, tus años, tu trabajo”, comentó.

Dina Páucar en contra de Yo Soy

Recordemos que no es la primera vez que Dina Páucar expresa su incomodidad con los participantes de Yo Soy. Hace un par de años criticó la forma de trabajar de los imitadores. Según ella, estos “van con su pista, cantan y cobran un sencillo”.

“Nos cuesta muchísimo para promocionarnos y no puede ser justo que alguien venga, se peine, se maquille como tú y salga con toda la ayuda, no me parece justo. Yo también estoy en contra de eso, gente que lucra con el talento de uno. Nosotros cobramos más porque tenemos un staff, pagamos pasajes y vuelos a más de 15 personas, tenemos un abogado, un contador y ellos van con su pista y cantan y cobran un sencillo”, comentó al diario Ojo.

Dina Paúcar y Anita Santiváñez en concierto

Dina Paúcar y Anita Santiváñez serán parte del concierto que el ‘Rey de la jarana’, Sósimo Sacramento, ofrecerá por sus 40 años de carrera artística . El show se realizará este domingo 12 de diciembre, a partir del mediodía, en la explanada del local Fronteras Unidas (a espalda de Metro de Carlos Izaguirre, costado del Poder Judicial en Independencia).

Además de Dina, Anita y Sósimo, otros artistas invitados al evento son Flor Javier, Raúl Arquínigo, Juventud Yacus, etc. También habrá festival gastronómico en el show que contará con 12 horas de bandas del momento. Informes para las entradas al 990478619.