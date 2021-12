César Vega ante posible reconciliación con Suu Rabanal: “Es porque todavía hay amor”

César Vega no pierde las esperanzas de retomar la relación con Suu Rabanal luego de que la integrante de Son Tentación asistiera a El artista del año el último sábado 11 de diciembre para apoyar a Yahaira Plasencia y contara detalles de su relación con el cantante. Ante las preguntas de Gisela Valcárcel, la salsera indicó que los que quieren a su familia van a luchar siempre.

El participante del reality show expresó que ninguno de los dos debe sentirse presionado para luchar por su relación amorosa. “Una de las cosas más dolorosas que una persona puede perder es una familia. Yo no estoy de acuerdo con que uno se debe sentir presionado para regresar con alguien. Si ella ha respondido que no descarta la idea de regresar conmigo y yo he dicho todo lo que dije, es porque todavía hay amor”, manifestó para Ojo.

Además, el salsero comentó que conoce muy bien a la madre de su hija y que está seguro de lo que ella siente por él. “De hecho, vamos a conversar después del programa. Lo dejo todo en manos de Dios y del tiempo, que es el mejor consejero. Ambos somos bastante tímidos. Yo sé lo que hay en su corazón y lo que siente”.

Cantante seguro de su amor por Suu Rabanal

Luego de revelar que su relación con la madre de su hija no pasa por un buen momento, el intérprete de “Hombre casado” aclaró lo que siente por Suu Rabanal. “El amor no se acaba de la noche a la mañana. De hecho, nunca he hablado de estos temas, pero estoy preparado para hacerlo. Yo siempre he dicho que todas las relaciones tienen altos y bajos, pero siempre se puede llegar a solucionar. Sería muy bueno para mi vida”.

César Vega y Suu Rabanal ya se habían separado en 2019. Foto: César Vega/Instagram, Suu Rabanal/Instagram

Suu Rabanal no descarta regresar con César Vega

A pesar de que la integrante de Son Tentación no quería tocar el tema durante su participación en El artista del año, Gisela Valcárcel insistió en preguntar si hay chance de volver con César Vega. “Una familia no se encuentra a la vuelta de la esquina. No se cierra la posibilidad, nada. Tenemos una hija y los que tienen una familia van a luchar siempre”, sentenció.