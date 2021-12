Armie Hammer salió de rehabilitación tras ser acusado de canibalismo, violencia sexual y psicológica

El 12 de diciembre, el abogado de Armie Hammer, Andrew Brettler, del bufete de abogados Lavely & Singer, informó que el actor de Hollywood completó su tratamiento de casi nueve meses en un centro de rehabilitación con la finalidad de tratar sus adicciones, entre ellas, el sexo, las drogas y el alcohol.

“Puedo confirmar que el Sr. Hammer ha dejado el centro de tratamiento y está muy bien” , afirmó la defensa del protagonista de Rebecca (Netflix, 2020), en declaraciones recogidas por E! News.

Por otro lado, el tabloide británico The Sun citó a una fuente que aseguró el artista de 35 años habría viajado al Caribe.

“Lo está haciendo realmente bien y es una noticia maravillosa para su familia. Está de regreso en las Islas Caimán”, indicó.

Armie Hammer acusado de abuso físico, sexual y emocional

En marzo, una mujer identificada como Effie, de 24 años, acusó al actor de Call me by your name (2017) y The social network (2010) de abuso sexual y agresión física. Según indicó, ella mantuvo una relación con Armie Hammer cuando aún estaba casado con su esposa Elizabeth Chambers. La defensa desestimó el caso señalando que fue consensuado.

En agosto, el portal TMZ informó que el Departamento de Policía de Los Ángeles completó la investigación por presunta agresión sexual. Una fuente citada señaló que “sería poco probable que la fiscalía procese el caso”. No obstante, ningún organismo oficial se pronunció al respecto.

¿Es Armie Hammer un caníbal?

En 2020, una usuaria en Twitter publicó capturas de conversaciones con la estrella de Hollywood. “Soy 100% caníbal. Quiero comerte” , se lee, mientras que en otras, el intérprete expresaría su intención de beber sangre y practicar sadomasoquismo.

Tras guardar silencio por un tiempo, finalmente en enero de 2021, Armie Hammer se pronunció llamado “acusaciones de m****” a esas especulaciones, que lo habrían obligado a abandonar la comedia romántica Shotgun Wedding, en la que actuaría junto a Jennifer Lopez.