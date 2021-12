Andrea San Martín desactiva comentarios en Instagram tras difusión de polémicos audios

Andrea San Martín continúa en el ojo de la tormenta. La conductora sigue siendo cuestión de señalamientos luego de que el último 8 de diciembre, Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija, se presentara al programa de Andrea Llosa para mostrar audios que evidenciarían supuesta agresión de la conductora hacia su pequeña Lara.

Frente a ello, la influencer reposteó un comunicado en su perfil de Instagram, en el que su abogado sostenía que no brindará declaraciones ni responderá a su expareja Juan Víctor hasta que concluyan las investigaciones del caso.

A la fecha, la pareja de Sebastián Lizarzaburu continúa con perfil bajo y en el anonimato. Es así que, en las últimas horas, tomó una drástica decisión en sus redes sociales.

Andrea San Martín se aleja de las redes sociales y desactiva comentarios en fotos

Andrea San Martín prioriza su tranquilidad y fue por ello que optó por desactivar los comentarios que recibe por parte de sus seguidores en sus postales de Instagram. Del mismo modo, la conductora de La banda del chino ha dejado de compartir momentos de su vida diaria, como solía hacerlo todos los días.

Dicha decisión habría sido tomada en cuenta tras la avalancha de ataques y comentarios de odio que recibió en redes sociales, tras la revelación de audios que Juan Víctor expuso en el programa de ATV, en donde se escucha a Andrea San Martín gritar y hasta, supuestamente, agredir físicamente a la menor hija de ambos.

Andrea San Martín desactiva comentarios de sus fotos de Instagram. Foto: Andrea San Martín/Instagram

Sebastián Lizarzaburu lanza reflexivo mensaje tras revelación de audios que implicarían a su pareja

No obstante, Sebastián Lizarzaburu, pareja de Andrea San Martín y padre de su primogénita, viene mostrando una posición muy contraria que la presentadora de Panamericana. El exchico reality se sinceró con sus fanáticos y habló sobre su pasado en un post que colgó el último viernes 10 de diciembre en redes sociales.

“Y aunque cueste creerlo. No por ser mediático debe irte siempre bien en todo lo que hagas. YO TAMBIÉN TOQUE FONDO EN SU MOMENTO (y no muchos lo saben). ¡PERO…. ME LEVANTE!, ¡VOLVÍ A INTENTARLO! VOLVÍ A BUSCAR NUEVAS OPCIONES Y APRENDÍ QUE TODO SE BASA EN LA BUENA ENERGÍA QUE LE PONGAS A LA VIDA Y JAMÁS DARSE POR VENCIDO”, confesó el modelo.