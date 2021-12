Mario Cayo, hermano de Stephanie Cayo, contrajo matrimonio con Fiorella Giampietri

¡Son marido y mujer! Mario Cayo, hermano de las famosas peruanas Stephanie, Bárbara y Fiorella, se casó con la creadora de contenido Fiorella Giampietri. La pareja lleva más de10 años de relación. Se comprometieron en diciembre de 2020.

Las alianzas de boda de Mario Cayo y Fiorella Giampietri. Foto: Instagram/Mario Cayo

La boda de ‘Macs’ Cayo y Fiorella Giampietri

El bailarín contó por historias de Instagram cómo fue su día de matrimonio. Compartió momentos de la preparación antes de dar el “Sí, acepto”, así como emotivas postales del matrimonio católico y la divertida fiesta.

Amaro Casanova fue el encargado de diseñar el traje que usó Mario. Para Fiorella, su vestido fue hecho por el atelier García Morilo. Tras la boda fueron al hotel BTH, descansando antes de la luna de miel. Para esta viajarán a Rivera Maya, un regalo de la familia de la novia.

¿Quién es Mario Cayo?

Mario Cayo es un destacado deportista, bailarín, y músico. El hermano de Stephanie Cayo también fue chico reality: formó parte del elenco de Esto es guerra (2013), Combate (2016) y El gran show (2012).

Sobre su tiempo en el programa de competencia de América, Stephanie comentó: “Está muy contento, se divierte mucho y yo siempre me alegro por él , es un chico muy talentoso. Siempre tengo miedo que se lastime, me mandaron una foto de cuando estaba metido en el hielo y dije ‘se va a morir’”.

En mayo de 2013, Yako Eskenazi, su compañero, comentó que ‘Macs’ tuvo que renunciar al programa de competencia por razones de salud. Sin embargo, Cayo después señaló que la producción no le hizo firmar un contrato ni fijó un sueldo para su participación.

“No hubo nada serio… Además, había una falta de seguridad que me dio un poco de miedo. ¿Qué hubiera pasado si durante la competencia me pasaba algo grave y yo no tenía un contrato?”, dijo Mario en una entrevista a un medio local.