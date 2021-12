Lourdes Sacín critica a Magaly Medina por defender a Andrea San Martín

No le perdona nada. La corresponsal Lourdes Sacín criticó duramente a la conductora de Magaly TV, la firme por tener comentarios poco objetivos y tildó de “irresponsable” a la presentadora por no ser tan estricta al opinar acerca del tema que está en polémica y que involucra a Andrea San Martín.

Hace unos días, el extripulante de cabina Juan Víctor Sánchez visitó el programa de Andrea Llosa para denunciar públicamente a su expareja Andrea San Martín por no dejarle ver a su hija y acusarla de violencia psicológica y física. Para probar ello, presentó unos audios en los que se evidencia el maltrato de la ex chica reality hacia su hija. A raíz de dichas pruebas, muchos personajes se han pronunciado y rechazado por completo la actitud de la modelo, la reportera no fue la excepción y dio su punto de vista.

A través de su cuenta oficial de Facebook, publicó un video acompañado de una leyenda en la que no perdona la actitud de Magaly Medina y la critica por normalizar la violencia. El mensaje dice: “Increíble, una persona que se dice ser periodista quiera normalizar la violencia. Qué irresponsabilidad decir eso en televisión. Estoy segura que si no se tratara de Andrea San Martín las palabras de Magaly Medina serían otras. Esperé otro comentario, pero me equivoqué, y como escribieron por aquí, tienen razón, si disfruta ir a ver cómo torturan a los toros, tampoco le conmueve una bebé”.

Hasta el momento, Andrea San Martín no ha salido a defenderse de las acusaciones y se mantiene alejada de sus redes sociales.