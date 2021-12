Kim Kardashian busca ser legalmente soltera y dejar el apellido de Kanye West

Kim Kardashian quiere separarse lo antes posible de Kanye West. Los aún esposos continúan negociando los detalles de su divorcio. Sin embargo, la empresaria ha solicitado ser declarada legalmente soltera, mientras mantiene una relación con el comediante Pete Davidson.

Kim y Kanye estuvieron casados por 6 años. El 19 de febrero, la estrella de reality pidió el divorcio a Kanye ‘Ye’ West por “diferencias irreconciliables”. Ella solicitó una custodia compartida de North, Saint, Chicago y Psalm.

Kim Kardashian y Kanye West se casaron en una fastuosa boda en el castillo Forte Belvedere de Florencia en Italia

Kim Kardashian busca separarse de Kanye West

Una fuente informó a E! News que el 10 de diciembre la estrella de reality presentó una solicitud para cambiar su estado civil en medio del trámite de divorcio de West . El medio TMZ reportó que la madre de cuatro desea ser considerada legalmente soltera mientras ella y el rapero continúan precisando detalles sobre la custodia de sus hijos y división de propiedades.

Asimismo, Kardashian desea quitar “West” de su nombre , y regresar a usar únicamente el apellido de su padre. Esto ocurrió la mañana después de que Kanye haya proclamado que desea regresar con Kim durante un concierto, en el cual también participó Drake.

“Necesito que corras de vuelta hacia mí. Más específicamente, Kimberly” , dijo ‘Ye’ durante su canción “Runaway”, modificando la letra. Múltiples miembros de la familia Kardashian-Jenner estuvieron en la audiencia.

Kanye West quiere recuperar su relación con Kim Kardashian

Recordemos que en octubre Kanye dijo en una entrevista que aún considera a Kim su esposa, y que no hay documentos que digan lo contrario. Además, señaló: “Nunca he visto los papeles, ni siquiera estamos divorciados. Esto no es una broma para mí. Mis hijos quieren que sus padres estén juntos, yo quiero que estemos juntos”.

Durante un evento de acción de gracias, el intérprete de “Flashing lights” también expresó querer recuperar su relación y mantenerse casado. Tomó el micrófono y manifestó:

“Lo que Dios quiere es ver que podemos ser redimidos en todas estas relaciones. Hemos cometido errores. He cometido errores. He hecho públicamente cosas que no eran aceptables como esposo. Pero ahora mismo, hoy, por la razón que sea, no sabía que iba a estar parado aquí. No sabía que iba a estar frente a este micrófono, pero estoy aquí para cambiar la historia”.