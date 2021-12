Greg Michel afirma que no ve a su hijo hace más de un año

El empresario Greg Michel utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer que hace un año no ve a su hijo. Esto, porque no llega a un buen acuerdo con la madre de su pequeño, quien supuestamente le prohíbe las visitas acordadas bajo conciliación por presunta deuda de pensión que aún no habría sido cancelada por el modelo.

A través de un comunicado que publicó en sus historias, el belga aseguró que antes de accidentarse gravemente saldó su cuenta con su expareja. Como se recuerda, el deportista se cortó su brazo al colgar mal un espejo en el gimnasio que está a punto de inaugurar.

En el mensaje que publicó Greg Michel se puede leer: “He sufrido un accidente en el cual pude haber perdido la vida, pero gracias a Dios sigo de pie y luchando por mis sueños y ganas de vivir. A conocimiento de todos los hechos que ustedes han podido ser informados por medios de comunicaciones y por diversas denuncias de la mamá de mi menor hijo Dominic, he solicitado muchas veces que se cumpla mi derecho de visita, tal cual está estipulado en la acta de conciliación”.

“Hoy se cumple un año triste en el que no veo a mi pequeño hijo Dominic de forma injusta. Después de docenas de intentos, seguimos sin avanzar. Cuando he estado hospitalizado en UCI, he esperado mínimo una llamada de mi hijito que nunca se dio. Hoy en día estoy en la ciudad de Tarapoto compartiendo con familiares de mi menor hijo, pero tampoco recibo una llamada. Sin embargo, se me dio 10 meses de prisión preventiva con privación de libertad por tener devengados de pensión alimenticia, lo cual ha sido cancelado en su totalidad antes de mi accidente (...)”, añadió en la misiva.

Finalmente, Greg Michel aseguró que la razón principal de su estadía en Tarapoto era para estar lo más cerca posible de su primogénito.

Greg Michel fue detenido por deber pensión alimentaria

En agosto pasado, el ex chico reality Greg Michel fue intervenido por la Policía Nacional del Perú por deber un monto alto de pensión a su menor hijo.

En las imágenes de Amor y fuego, se puede ver al fisicoculturista custodiado por las autoridades. Horas más tardes, se comunicó con los conductores a través de una llamada telefónica, mientras se encontraba detenido.

Greg Michel le pidió perdón a la madre de su hijo

El modelo belga Greg Michel se presentó en el programa Amor y fuego, el último lunes 1 de diciembre, para contar detalles de la operación que se tiene que hacer fuera del país en Estados Unidos y que cuesta 40.000 dólares.

Los conductores le preguntaron por la madre de su hijo y él aprovechó en disculparse con ella. Aseguró que no tiene ningún tipo de comunicación; sin embargo, resaltó que su familia y personas muy cercanas lo han apoyado durante su recuperación.