Gian Marco Zignago se encuentra en el Perú para llevar a cabo su gira nacional denominada Cuarteto Acústico. El cantante peruano ya se ha presentado en lugares como Cusco, Huancayo y Arequipa; sin embargo, no pudo concretar su concierto en la ciudad de Piura.

El mencionado show tuvo que ser reprogramado por la compañía productora debido a que no contaban con el permiso de las autoridades para poder realizar un evento musical de tal magnitud. El artista, que actualmente reside en Estados Unidos, se pronunció en Instagram y explicó la situación.

Gian Marco Zignago se disculpa con fans por concierto reprogramado

Gian Marco Zignago emitió un comunicado de la empresa LivEntertainment que explica los motivos que ocasionaron la suspensión del concierto y dejó un sentido mensaje a sus fanáticos, con el que lamentó el suceso y recalcó que fue una decisión de terceros.

“Mi equipo y yo llegamos a Piura el día de ayer. Para nuestra sorpresa, la productora que nos contrató nos dijo que no tenían aún el permiso que venían gestionando con las autoridades correspondientes. Lamento mucho que este problema ajeno a mi equipo de trabajo nos afecte de esta manera y no nos permita trabajar como lo hemos hecho. Con mucha pena me voy de la ciudad esperando encontrarnos pronto”, escribió en su cuenta de Instagram.

Gian Marco Zignago lamenta reprogramación de su concierto en Piura: “Me voy con mucha pena”. Foto: captura Instagram

Gian Marco celebra el aniversario de su hija y su novia

Gian Marco Zignago no dudó en homenajear el primer aniversario de la relación que mantiene su hija Nicole con su novia, la deportista Fernanda Piña, y les envió un tierno mensaje.

“Por atreverte a vivir, a sentir, por vivir en libertad, esa libertad que todos los seres humanos debemos aprender a valorar. Amo verlas felices, llenas de vida y de una luz gigante, que espero las acompañe por muchos años más. Las amo con toda mi alma. Papá”, expresó en redes sociales.