Facundo González sobre regalos de Paloma Fiuza cuando eran pareja: “Tengo algunas cositas”

Facundo González, quien a fines de octubre sorprendió con la noticia de estar nominado en la categoría de “el extranjero más querido del país” que realiza cada año la empresa Ibope, se confesó sobre su exrelación con Paloma Fiuza, en la reciente edición del programa sabatino Estás en todas.

El hecho ocurrió mientras la reportera del programa conducido por Jaime ‘Choca’ Mandros y Natalie Vértiz abordaba a diversas figuras de América TV como parte de la secuencia ‘Hashtag’, que tuvo por tema El regalo que guardo de mi ex, y en donde el modelo argentino no dudó en participar.

Facundo González afirma que aún conserva regalos de Paloma Fiuza

Ante la pregunta de la comunicadora, el chico reality respondió que no se ha deshecho de los presentes de la modelo brasileña, pese a que Paloma Fiuza actualmente mantiene una nueva relación sentimental.

“ Todavía tengo algunas cositas de la ‘Chacha’, así le decía yo, ella me decía ‘Chacho’, sí tengo unas cositas allí, son recuerdos ”, sostuvo González.

“¿Tú también (regalaste o no), alguna joyita que le hayas dado?”, volvió a consultar la reportera de Estás en todas.

A lo que Facundo respondió nuevamente sin problemas. “Escúchame, hay cosas que no se pueden decir, no se puede decir todo. (...) Tengo (recuerdos) material y no material, pulseras, relojes, cadenas, viajes fue lo que más regalé”, puntualizó el argentino.

Mister G llama Rosángela Espinoza a Facundo González por lanzar amenaza durante juego

El último 5 de noviembre, el chico reality Facundo González lanzó una amenaza mientras transcurría el juego Camino sorpresa en Esto es guerra luego de que Mister G lo llamara “asno”.

“Mister, últimamente está usted muy agresivo conmigo. Estoy un poco molesto. Yo a usted lo amo con mi alma. ¿Peter, sigo hablando o paro? Después no te quejes, eh”, dijo Facundo evidenciando su incomodidad.

Frente a ello, el narrador del programa atinó a decir: “¿Qué le digo?, ¿Rosángela?” .