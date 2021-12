Excombatiente se casó en íntima ceremonia y muestra detalles

Dijo sí. La ex chica reality Fabianne Yashida dejó su soltería y pasó a la fila de las casadas este último sábado, 11 de diciembre, con su pareja Mario Rangel. A través de sus redes sociales, compartió detalles de toda la preparación que tuvo que pasar para llegar al lugar de su matrimonio.

Las historias comenzaron con el peinado y maquillaje que le hicieron para que luzca el vestido blanco con encaje. Después, mostró un detalle que le envió su novio. El arreglo floral tenía la “F” de Fabianne Hayashida, pero no fue la única.

La modelo también mostró con qué regalo sorprendió a su prometido que, a diferencia de su regalo que estaba lleno de flores, llevaba chocolates. Minutos después, la empresaria grabó la movilidad en la que se dirigió para casarse. En ella, se encontraba con su hermana menor, quien le ayudaba a cargar su bouquet.

¿Cómo fue la pedida de mano de Fabianne Hayashida?

La ex chica reality Fabianne Hayashida compartió en su cuenta oficial de Instagram el momento exacto en que su enamorado le pidió matrimonio en pleno paseo en el mar.

Como se vio en imágenes, el joven sorprendió a su pareja mientras realizaban un corto viaje en yate. De esa forma, escribió en dicha publicación: “Hoy 20/01 me preguntaste lo más hermoso del mundo, si me quería casar contigo para ser felices, formar una familia y amarnos para siempre. Y como todo lo que me prometes lo cumples, ya espero con ansias ser tu esposa. Te amo”.