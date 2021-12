Ex chica reality Nair Bravo anuncia su embarazo: “Ser mamá era uno de mis mayores sueños”

La ex chica reality Nair Bravo anunció que está embarazada por primera vez. La modelo, también conocida por haber sido una de las azafatas de El último pasajero, sorprendió con la noticia a través de una publicación en Instagram. Allí, mostró la ecografía de su bebé y presentó públicamente a su pareja, el joven administrador Paolo Espezúa.

Reveló que convertirse en madre era uno de sus principales sueños. Pese a que este es un momento inesperado para ella, afirmó que está feliz porque lo puede compartir con un hombre al que ama.

“No veía la hora de poder compartir la noticia y nuestra felicidad con todos ustedes. Quienes me conocen desde muy chica, pueden dar fe de que ser mamá era uno de los mayores sueños de mi vida , y Dios me lo ha mandado así, en el momento que menos imaginé, pero que no hubiera podido ser más perfecto ”, expresó.

Ex chica reality Nair Bravo anuncia su embarazo. Foto: capturas Instagram

Enamorada de su pareja

“Tengo la dicha de estar cumpliendo este sueño de formar una familia junto a un hombre maravilloso al que amo, y que ha sido como un ángel para mí desde el primer día que llegó a mi vida”, dijo Nair Bravo sobre su novio.

En las imágenes, la modelo aparece luciendo su avanzado estado de gestación, mientras que Paolo Espezúa la abraza por detrás, sonríe y enseña la ecografía.

Luego, le dedicó un emotivo mensaje a su pareja. “Definitivamente esta fue y será la sorpresa más bonita de nuestras vidas, Paolo Espezúa. ¡Me siento feliz y honrada de vivir la etapa más hermosa de mi vida contigo!”, agregó la ex chica reality.

Ex chica reality Nair Bravo anuncia su embarazo. Foto: Instagram

¿Cuándo dará a luz?

Contó que la fecha aproximada para el nacimiento de su bebé es en mayo del 2022 y que, por el momento, aún no sabe el sexo de su hijo o hija.

“¡El sentir cómo un ser humano se está formando dentro de mí es la experiencia más mágica, increíble e inexplicable que jamás viví! ¡No puedo esperar a conocerle y tenerle en mis brazos!”, mencionó.