El poder del amor: Shirley Arica niega romance con Frederick Kelley, de 22 años

El sábado 11 de diciembre, Shirley Arica, de 31 años, utilizó sus historias de Instagram para aclarar los rumores que han surgido sobre ella y el modelo boliviano Frederick Kelley, de 22 años, su excompañero en El poder del amor, quien hasta antes de la culminación del reality turco había mantenido una conexión con su ‘Pana rabbit’, la mexicana Jessica Stonem.

La modelo peruana inició negando todos los rumores que la vinculaban sentimentalmente con un reportero de En contacto de Ecuavisa y un productor televisivo. “¡Basta! ¡Dios mío!” , expresó la famosa ‘Chica realidad’.

Shirley Arica afirma que es soltera porque así lo quiere

Tras haber sido una de las participantes más cortejadas en su paso por El poder del amor, y su complicado romance con el colombiano Sebastián Tamayo, Shirley Arica fue tajante al afirmar que no busca una pareja.

“Soy una mujer soltera por decisión propia. Probablemente, voy a continuar así, porque así lo quiero. No estoy enfocada ahora mismo en buscar un hombre o una pareja. Estoy enfocada en mis proyectos, en mi trabajo. En todo lo bueno que se viene para mí este año 2022″, indicó.

Shirley Arica habla sobre Frederick Kelley

La exintegrante de Combate, además de negar su romance con el boliviano, también se pronunció sobre el viaje a Capadocia, en la parte central de Turquía, que realizó con Griss Romero y Mare Cevallos, y al que se unió Frederick Kelley.

“Que yo le pueda gustar a Frederick ¿qué puedo hacer? O sea, lo siento. Pero, ya está. Yo lo veo como un amigo, lo quiero muchísimo”, afirmó.