Claudia Serpa quiere debutar en Al fondo hay sitio: “Puedo ser la nueva Teresita”

En una entrevista, la ex participante de El artista del año, Claudia Serpa, reveló que le gustaría incursionar en la actuación y así formar parte del elenco en la nueva temporada de la serie Al fondo hay sitio, que volverá a las pantallas muy pronto.

“Claro, yo soy full chamba, siempre he tocado puertas, eso no me avergüenza y estoy esperando cruzarme con el productor Efraín Aguilar para que me tenga en cuenta en ‘Al fondo hay sitio’. Puedo ser la nueva ‘Teresita’, pues, yo soy un torbellino”, señaló Serpa.

Por otro lado, Claudia Serpa dijo que el amor no es importante en su vida en estos momentos. Y es que para la joven bailarina su prioridad, por ahora, son sus trabajos y proyectos personales. Además, mencionó que desea seguir disfrutando de sus soltería por un buen tiempo.

“Por ahora, no pienso en eso. Como diría Rosángela Espinoza... estoy en modo ‘bichota’, que es estar enfocada en mi trabajo, en mis proyectos y disfrutando de la vida, así que estoy soltera y tranquila. El amor no es una prioridad, pero tampoco le he cerrado las puertas, el ‘príncipe azul’ llegará en el momento menos esperado”, expresó.

Claudia Serpa es eliminada del artista del año

En la última gala del programa El artista del año, la cantante Claudia Serpa quedó eliminada del certamen luego de caer en una triple sentencia con Yahaira Plasencia y Cesar Verga.

Después de su eliminación, Serpa sostuvo que no fue justa su eliminación. “Yo he tenido un poco la culpa porque al inicio estuve muy nerviosa por la canción, por la letra. Yo agradezco la oportunidad, pero siento que no debí de irme, yo debí quedarme fácil hasta la final. Cometí mis errores, sí, pero siento que no es justo”, señaló.

Yahaira Plasencia se sorprende por eliminación de Claudia Serpa

La cantante Yahaira Plasencia reaccionó de manera peculiar, luego de conocerse la eliminación de Claudia Serpa en la ultima edición del programa El artista del año.

La salsera no pudo evitar su descontento con los resultados de la votación que daban como eliminada su amiga. Por ello, al final del programa se acercó para abrazar a su compañera.