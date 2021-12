Carlos Vílchez revela cómo se salvó de no ser ampayado por Magaly Medina

El actor cómico Carlos Vílchez se presentó en el programa de Magaly Medina para promocionar su nuevo show con Tomás Ángulo. Durante la entrevista, el integrante de JB en ATV reveló una experiencia que vivió hace muchos años, cuando era perseguido por los ‘urracos’ de la conductora, quienes buscaban captarlo en un ampay pero nunca lo consiguieron.

Contó que en esa ocasión casi iba a ser ampayado, pero se salvó gracias a la ayuda de un fan que trabajaba en el cine de La Molina, donde él había ido con una mujer conocida en la farándula. El seguidor del cómico le advirtió que las cámaras de Magaly TV estaban afuera del local, por lo que le propuso que su acompañante salga por la puerta trasera.

“Con una chica que es bastante conocida, que en tus videos lo vas a encontrar, me acuerdo clarito que el que me salvó fue el chico que atiende en el cine. ‘ Señor Vílchez yo lo quiero mucho, lo admiro, afuera están las cámaras de Magaly, dígale a la señorita que salga por la puerta de atrás ’, me dijo”, expresó Carlos Vílchez.

Descarta haber sido infiel

“Tú en esa época tenías pareja, ¿no?”, le preguntó Magaly Medina. En seguida, el actor cómico conocido por su personaje ‘La Carlota’ descartó haber sido infiel. Afirmó que en ese entonces, se encontraba separado de su esposa . “No, yo estaba solo”, respondió.

La conductora le volvió a insistir que según sus fuentes, él no habría estado soltero. “Cuando yo busco para ampayar, no busco a personas solteras, yo busco para ampayar gente que tiene un compromiso y está trampeando. Yo te buscaba a ti para pescarte trampeando”, señaló.

“Lo que pasa es que ustedes pensaban que yo todavía estaba casado, ustedes alucinaban. Yo no tenía que decir que estaba separado”, le dijo el artista.

Se casa con Melva Bravo

En otro momento de la entrevista, Carlos Vílchez reveló que ha encontrado el verdadero amor en su pareja Melva Bravo, integrante del equipo de producción de JB en ATV. El humorista anunció que planea contraer matrimonio en 2022 y hasta le pidió a Magaly Medina que organice y transmita su boda en televisión.