Yahaira Plasencia sobre Jair Mendoza: “Solo es un amigo, nada más”

Yahaira Plasencia habló sobre los rumores que la han vinculado con Jair Mendoza, luego de que una grabación se difundiera. En esta aparece el cantante en una celebración del papá de la salsera por su cumpleaños. Por ello, la ‘Yaha’ aclaró que entre ellos no existe nada más que una amistad.

“No me han vinculado con Jair, simplemente salió una grabación porque a eso no se le puede llamar ampay. Era el cumpleaños de mi papá e invité a Jair y César (Vega) porque quería que canten en el cumpleaños de mi papá, nada más. César llegó con Jair, pero yo me tuve que ir porque ya tenía un compromiso pactado. Ellos se quedaron, cantaron y se fueron”, explicó en una entrevista de GV Producciones.

“Jair (Mendoza) no es mi tipo de hombre, solo es un amigo, nada más” , agregó.

Yahaira Plasencia Foto: América TV

Yahaira espera que el jurado use el comodín para que nadie se vaya del programa

Este sábado Estrella Torres y César Vega llegan sentenciados a la semifinal de El artista del año, por eso, Yahaira Plasencia espera que el jurado pueda salvarlos a todos.

“César y Estrella son talentosos. Quien se salve de la sentencia, yo voy a estar contenta. Pero espero que el jurado use el comodín para que nadie se vaya y los cuatro lleguemos a la gran final ”, sostuvo.

Yahaira Plasencia feliz por el apoyo de Paula Arias

Paula Arias y Son Tentación llegarán, este sábado, al escenario de El artista del año para reforzar a Yahaira Plasencia en el programa.

“A Paula la conozco hace mucho tiempo y ella sabe que la quiero un montón. Y viene con las chicas de Son Tentación, quienes son muy talentosas. ¡Este sábado Son Tentación y yo seremos fuego en la pista! Estoy feliz de que vengan a ayudarme en este momento tan importante, tengo a las mejores. El sábado se verán nuestros talentos”, dijo Yahaira.