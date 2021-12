¿Qué pasó con Renzo Winder y por qué ya no aparece en Radio Moda con Carloncho?

Carlos Enrique Banderas, más conocido como Carloncho, y Renzo Winder hacían la dupla perfecta en las mañanas durante el programa El show de Carloncho, emblema de Radio Moda, que se transmite por la frecuencia 97.3 FM. Empezaron juntos hace casi 15 años, con esa chispa divertida que cautivó al público. Sin embargo, hace unas semanas la voz de uno de ellos se apagó de manera inesperada para los oyentes.

Renzo Winder entristeció a sus seguidores al anunciar que no trabajaría más en la emisora. A través de un comunicado en las redes sociales, confirmó que su salida era definitiva, por lo que descartó un posible retorno.

Renzo Winder anunció que dejó de trabajar en Radio Moda. Foto: Instagram

“Lo que un día hace casi 15 años comenzó una aventura más, terminó siendo mi forma de vivir durante muchísimo tiempo, pero como todo cuento esta historia también tiene un final. Desde hoy, ya no soy más locutor de Radio Moda”, expresó.

Agradeció a sus colegas del programa, quienes fueron los locutores Carloncho, Marianita y Lucecita , y evitó dar explicaciones sobre los motivos de su despedida.

“Gracias a mis amigos y compañeros de trabajo por todo estos años de locuras y ocurrencias. Pero gracias a cada uno de ustedes por permitirme ser parte de sus mañanas por tanto tiempo, me los llevo en el corazón a donde vaya. La verdad no soy bueno para las despedidas, pero cuídense y que Dios los bendiga. Conmigo será hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, fin”, escribió.

Renzo Winder no trabajó más en Radio Moda. Foto: captura Instagram

El último programa de Renzo Winder

El último programa en el que apareció Renzo Winder fue el viernes 12 de noviembre; desde esa fecha no volvió a la emisora. Muchos oyentes que aún no estaban enterados de la salida del locutor pensaron que su ausencia se debía a que había salido de vacaciones, pero no ocurrió así.

Renzo Winder y Carloncho trabajaron juntos en Radio Moda durante casi 15 años. Foto: Instagram

El silencio de Carloncho

Lo intrigante fue que no tuvo una despedida en Radio Moda por parte de sus compañeros ni del propio Carloncho , con quien mantuvo una amistad y compartió la conducción del programa durante varios años. El silencio del expresentador de En boca de todos generó polémica en las redes sociales.

Renzo Winder no trabajó más en Radio Moda. Foto: Instagram

Fans reclaman molestos

Muchos fans de Renzo Winder lanzaron fuertes críticas contra Radio Moda por no haberle dado una merecida despedida por sus años de trabajo en la empresa.

“Todo fue tan de repente, Carloncho no anuncio su salida ni una despedida”, “Todo es raro, nunca hablaron nada en la radio de lo de Renzo”, “Renzo irremplazable en el programa nada será igual, nada será lo mismo sin él”, “Sin tu chispa y talento no es lo mismo”, “Esa dupla de Carloncho y ‘La china’ es bien pero bien aburrida”, “Hoy prendí la radio, no te escuché y la cambié”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

El nuevo camino de Renzo Winder

Los seguidores del programa radial saben que Renzo Winder, además de locutor ha incursionado en la música como cantante . Hace unos meses, formó un dúo con el productor Ian Marin y ha lanzado temas como “No tardes” y “Te extrañé”.

En una reciente publicación, el comunicador reveló que su nuevo camino estará enfocado en su carrera artística. “Muchos me están preguntando hacia dónde estamos migrando, todavía no puedo adelantarles, pero estamos haciendo música bien chévere”, expresó.