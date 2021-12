Rebeca Escribens sobre crisis matrimonial de Flor Polo: “¿En qué anda pensando Néstor?”

Rebeca Escribens comentó sobre la crisis matrimonial que existe entre Flor Polo y Néstor Villanueva desde hace unos meses. La hija de Susy Díaz reveló que la relación con el padre de sus hijos no pasa por un buen momento, sin embargo, el cantante ha negado todo lo dicho por la empresaria. Por esta razón, la conductora de América espectáculos cuestionó la actitud del artista.

“Néstor no está enterado, a mí me preocupa, la comunicación tiene que fluir , no soy quien para incluso dar consejos. En todos lados se cosen nueces, pero en qué anda pensando Néstor que ni enterado” , manifestó la presentadora de televisión tras escuchar las versiones de ambos.

Además, la también actriz le recomendó al cumbiambero prestar más atención a su esposa para que juntos superen los problemas matrimoniales. “Tiene que voltear un poquito más, quédate un ratito para ver qué pasa, ustedes son una linda familia, sigan remando ese barco que bastantes tormentas han pasado”.

Modelo asegura haber sufrido maltratos de cantante

Durante entrevista con los conductores de En boca de todos, la hija de Susy Díaz reveló haber sido maltratada por parte de su esposo durante las últimas discusiones. “En las discusiones, ¿te has sentido agredida psicológicamente por él?”, consultó Ricardo Rondón. “Sí. El carácter que tiene es muy fuerte y por eso vienen los problemas”, indicó la animadora.

Flor Polo reafirma crisis matrimonial con Néstor Villanueva

Luego de lo narrado por la modelo, el cumbiambero se presentó en el programa de Magaly Medina para desmentir las versiones de su esposa, sin embargo, Flor Polo reafirmó que vive crisis matrimonial con Néstor Villanueva. Además, expresó que espera superar este mal momento por el bienestar de sus hijos. “No es fácil contar lo que estoy atravesando. Pero es verdad lo que dije, mi cara lo dice todo”.