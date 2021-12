Milena Zárate sobre Ruby Palomino: “Es mi favorita para que levante la copa”

Milena Zárate elogió la participación de Ruby Palomino en El artista del año, quien ha llegado a la semifinal del programa libre de sentencia. De ese modo, la cantante colombiana que estará este domingo 9 de diciembre en Mi mamá cocina mejor que la tuya reveló que la participante huancaína es su favorita de la competencia.

“Hay bastante talento. Ruby (Palomino) tiene una voz espectacular y es mi favorita para que levante la copa . César (Vega) también es un talento al igual que Estrella (Torres), y lo han demostrado gala tras gala, a ellos tres lo que les sobra es talento y humildad”, mencionó en una entrevista de GV Producciones.

Por otro lado, Milena estará en el programa conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, haciendo dupla con Juan Carlos Orderique.

“He venido en varias veces al programa, pero nunca me había divertido tanto como en esta oportunidad, donde me tocó hacer dupla con Orderique. Juan Carlos es lo máximo, no paré de reírme en todo el programa. Pensé que nuestro plato había salido feo; sin embargo, cuando lo probé, estaba muy rico, nos tocó preparar un plato con sazón colombiano, pero ingredientes peruanos”, agregó.

Milena Zárate Foto: GV Producciones

Ruby Palomino será reforzada por Daylin Curbelo

Este sábado, Ruby Palomino será reforzada por Daylin Curbelo en el semifinal de El artista del año.

“Es la primera vez que voy a compartir escenario con Daylin, sin embargo, la he escuchado cantar y tiene una voz potente. Estoy feliz de que una cubana me venga a reforzar, sé que vamos a hacer un buen dúo. Es una mujer guapísima, me han puesto un mujerón a mi lado, yo me voy a ver más chiquita de lo que soy (risas)”, contó.

Ruby Palomino, una de las participantes más fuertes de El artista del año. Foto: GV Producciones

¿Quién es Ruby Palomino?

Ruby Palomino es una cantante peruana, natal del Callao y criada en Huancayo, conocida por haberse convertido en la primera ganadora de La voz Perú el 2014. Sus padres son Gloria Ramos y Polo Palomino, integrante del Dúo Mixto de Huancayo.

La intérprete ganó fama por sus versiones de icónicos temas como “Cholo soy”, “Cuando llora mi guitarra” y “Corazón contento”, del grupo de rock Uchpa.