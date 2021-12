Sol Carreño defiende a Milagros Leiva de burlas: Humillan a otros que no saben matemáticas

¡No se queda callada! Sol Carreño no pudo ocultar su molestia por las burlas a las que ha sido expuesta Milagros Leiva luego de la entrevista que le realizó a Guido Bellido. Como se recuerda, en plena conversación, el congresista le hizo una pregunta de álgebra a la conductora de Willax, la cual no pudo responder.

Este hecho se volvió viral en redes sociales y muchos usuarios no dudaron en criticar y mofarse del incómodo momento que vivió Leiva. Por ello, su colega, Sol Carreño se mostró en desacuerdo con la pregunta que realizó el parlamentario, pues consideró que estuvo fuera de lugar.

“Sobre troles y burlones: Si se alegran porque una periodista que no les gusta no respondió a la burla de un político impertinente apoyan la impertinencia. Si es por el desconocimiento matemático en un país donde tan pocos saben matemática, humillan a otros de rebote. Todo mal”, expresó en sus redes.

Publicación de Sol Carreño Foto: Twitter

¿Por qué se volvió viral la entrevista de Milagros Leiva a Guido Bellido?

Durante la entrevista que realizó el 8 de noviembre Milagros Leiva a Guido Bellido, la periodista le preguntó sobre sus estudios universitarios, haciendo énfasis en el tiempo que tardó en obtener su grado de bachiller. Ante ello, Bellido respondió sarcásticamente y la presentadora reveló que ella fue becada y terminó sus estudios en un tiempo prudente.

“Si a usted no le importó terminar la universidad en cinco años, me queda claro porque a muchos sindicalistas no les importa el tiempo. Me va a perdonar que se lo tenga que decir, le cuento que yo hice becada la Universidad de Lima y le agradezco, fui la mejor estudiante y me apuré en terminar”, explicó la conductora.

Sin embargo, no imaginó que Guido Bellido la pondría en aprietos al hacerle una pregunta matemática: “Usted dice que es becada y que ha estudiado en la Universidad de Lima, me parece interesante. Y quiere presentarse como inteligente ante cualquier otra persona (...) ¿Cuánto es 0,5 elevado a la -1?”, preguntó el congresista fiel a su estilo.

Milagros Leiva se incomodó con la pregunta de Guido Bellido y no supo que responder

Ante la pregunta de Guido Bellido, Milagros Leiva no supo que responder y solo atinó a decir: “Otra vez con sus estupideces”.