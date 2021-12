Melissa Klug a Jefferson Farfán: Yo quisiera que todo sea paz, pero aún hay temas legales

Melissa Klug estuvo presente en el set de Magaly TV, la firme el último jueves 9 de diciembre, donde reafirmó que sus hijas mantienen una buena relación con Jefferson Farfán. Ante las preguntas de la presentadora de espectáculos, la empresaria reveló que se lleva bien con el padre de sus menores hijos, pero de por medio hay temas legales.

“Es que literal nosotros queremos avanzar, pero hay otras personas que hacen que se retroceda, ¿no? No voy a mencionar nombres ni nada, pero por mí yo quisiera que todo sea paz, que todo sea calma (...) pero aún hay temas legales que todavía no se han solucionado. Pienso y tengo fe que esto se va a solucionar”, contó la ‘Blanca de Chucuito’.

Tras las declaraciones, la conductora le recomendó hablar con el futbolista sobre sus líos legales e incluso bromeó con la empresaria con la supuesta amistad entre ella y Jefferson Farfán. “No, no, no pinkys tampoco. No hemos llegado a ese extremo de seguirnos en Instagram”, expresó la madre de Samahara Lobatón aclarando que solo mantienen una relación de padres.

Empresaria asegura se casará en el extranjero con Jesús Barco

La madre de Samahara Lobatón estuvo en América hoy el pasado 7 de diciembre y reveló detalles de su noviazgo con Jesús Barco. Para sorpresa de los conductores, la ‘Blanca de Chucuito’ reafirmó que se casará en el extranjero con el futbolista y será una ceremonia netamente privada a la cual asistirá su familia más cercana.

Melissa Klug desea lo mejor a su hija tras reconciliarse con Youna

La reconciliación entre Samahara Lobatón y Youna no habría sido del total agrado de la chalaca. En esta ocasión, Melissa Klug manifestó que sus hijas son mayores de edad y deben afrontar las consecuencias de sus errores, sin embargo, le deseó lo mejor a la exchica reality. “Yo quiero verla feliz”.