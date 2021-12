Maricarmen Marín ya es mamá: cantante anunció el nacimiento de su hija con el estreno de su canción

Maricarmen Marín, la querida conductora de Latina, se convirtió en madre primeriza la mañana de este viernes 10 de diciembre. La cantante dio a luz a su bebé en una clínica local y estuvo acompañada de su pareja, el productor Sebastián Martins.

El anuncio fue realizado con el estreno de su nueva canción, lo que fue confirmado por las conductoras. La cantante de cumbia había indicado a sus compañeras de Mujeres al mando que el lanzamiento oficial era el aviso de que la pequeña Micaela había nacido con salud.

“La productora se comunicó con Maricarmen y nos dijo que la señal era esta. Cuando lanzaba oficialmente la canción en YouTube..ya había nacido Micaela”, dijo Thais Casalino.

Durante la transmisión del programa dieron algunos detalles del tierno momento que se encontraba viviendo Maricarmen Marín en una clínica local y revelaron que la artista se encontraba muy emocionada por conocer a su primogénita.

También indicaron que el productor Sebastián Martins había sido autorizado para estar presente en la sala de parto y presenció el alumbramiento.

La presentadora incluso sorprendió a sus compañeras de elenco con un mensaje que grabó poco antes de conocer a Micaela. En dicho audio se le escucha quebrarse al agradecer por el apoyo y el cariño que le ha brindado el público.

“No saben cuánto he soñado con este momento, me lo he imaginado tanto que realmente es inexplicable. Ya estamos en la cuenta regresiva, es muy probable que tenga en la próximas horas a mi Mica en brazos. Quiero agradecer infinitamente su amor”, dijo.

Maricarmen Marín ya había dado algunas pistas de la llegada de su hija al mundo. En horas de la mañana compartió un video con el que mostró a sus seguidores de Instagram que ya se encontraba realizando los trámites en la clínica para poder dar a luz. “Soñamos tanto con este momento. Aquí te esperamos, mi vida”, expuso.