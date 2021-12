Janick Maceta celebra orgullosa el postgrado de su madre con alentador mensaje: “Nunca es tarde”

La ex Miss Perú Janick Maceta ha venido siendo motivo de noticia en las últimas semanas tras su llegada a la mesa del jurado de Yo soy, grandes batallas internacional, pues, al mostrar esta nueva faceta musical no conocida por muchos de sus seguidores, ha llamado la atención de la prensa de espectáculos. Así también, la reconocida modelo ha protagonizado diversos enfrentamientos con sus compañeros del jurado y los conductores del programa de Latina, generando polémica y desatando risas en el set de televisión.

Sin embargo, hoy, 10 de diciembre, Janick Maceta no es quien acapara los reflectores, sino su madre, Doris del Castillo, quien, de acuerdo a las palabras expresadas por la ingeniera de sonido, acaba de obtener un postgrado en literatura.

Janick Maceta aplaude el logro de su madre

Hace algunos instantes, la ex reina de belleza peruana utilizó sus redes sociales para felicitar a su progenitora por su último logro obtenido.

Por medio de una publicación que posteó en su perfil oficial de Instagram, Janick dedicó emotivas y alentadoras palabras a Doris del Castillo, mencionando además lo orgullosa que se encuentra de ella por su reciente reconocimiento.

“ Mamá, mi todo, eres el ejemplo perfecto de que nunca es tarde para lograr tus sueños. Felicitaciones por tus estudios de postgrado en Literatura. Estoy tan orgullosa de ti... te amo con todo mi corazón” , se lee en la descripción que acompaña una instantánea en la que Janick aparece posando junto a su madre Doris en el set de Yo soy, grandes batallas internacional.

Janick Maceta. Foto: Janick Maceta/Instagram

Janick Maceta revela que su crush de secundaria no le hizo caso

Durante la emisión del 4 de diciembre de Yo soy, grandes batallas internacional, la ingeniera de sonido confesó que las canciones de la banda Amén le recordaban a su etapa de secundaria, donde fue rechaza en varias ocasiones.

“ Yo la cantaba a ese crush, ese amor que nunca me hizo caso ”, sostuvo. “Aunque no lo creas, a mí no me hacían caso, me choteaban”, agregó la ex reina de belleza.

Janick Maceta no reveló el nombre de la persona en cuestión, pero decidió enviarle contundente mensaje. “Te la perdiste”, puntualizó la jurado del reality.