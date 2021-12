Carmen Salinas: así se ganó la lotería y compró lujosa mansión que le heredó a su hija

Tras la muerte de la actriz Carmen Salinas, te contamos detalles de su vida pocos conocidos por las personas que la vieron brillar en las telenovelas. Cuando era joven y empezaba su carrera actoral, la artista mexicana se convirtió en millonaria al ganar la lotería. Con el dinero, se compró una lujosa mansión, donde viviría el resto del tiempo con sus hijos.

En una entrevista para el programa Hoy, la productora de teatro reveló la historia detrás de ese incidente que le cambió la vida. Todo ocurrió en 1996, cuando ella iniciaba su carrera artística y en una de sus presentaciones, por casualidad, bailó con un hombre, quien le terminó obsequiando el billete de lotería.

Se puso feliz porque él le había pagado por bailar, pero la sorpresa fue mayor. “Terminé de bailar con el señor, me puso un billete en la mano y dije: ‘Ay, ya me pagó’. Di las gracias y me metí el billete en el seno”, contó.

“Cuando voy al camerino, saco el billete. Y era un billete de lotería para el 24 de diciembre de 1966, con el número 3444. Y me saqué la lotería con 350.000 pesos. Con eso, me compré esta casa”, afirmó la intérprete de las telenovelas María Mercedes y Mi fortuna es amarte.

Carmen Salinas falleció el jueves 9 de diciembre. Foto: Instagram/difusión

Ambientes y su lugar favorito de la mansión

La mansión de Carmen Salinas tiene como ambientes una biblioteca, baños, varias habitaciones y una recámara principal. Además, de un comedor pequeño de forma circular.

La sala es uno de los espacios más conocidos de la casa de la actriz, pues está decorada con florales y fotografías de sus familiares, así como varios autorretratos y una chimenea. Además, allí grabó varios de sus videos de YouTube. Sin embargo, según ella, su espacio favorito es la biblioteca.

Su hija se queda con la casa

Durante la entrevista que se llevó a cabo hace unos meses, Carmen Salinas mencionó que ya tenía contemplado la repartición de su herencia. La lujosa casa que ganó con la lotería se la entregaría a su hija María Eugenia.

“Ya nada más queda esta casa y el estudio que será para las hijitas de Pedrito (su hijo, Pedro Plascencia), que en paz descanse. Y esta casa para mi hija María Eugenia. Este es el testamento”, aseveró.