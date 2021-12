Magaly Medina critica a Juan Víctor por audios de Andrea San Martín: “Tóxico y enfermizo”

El conflicto entre Andrea San Martín y Juan Víctor aún no tiene cuándo acabar, ya que recientemente se difundieron diversos audios con los que se acusó a la conductora de una supuesta violencia física y psicológica a una de sus hijas.

Este hecho fue duramente criticado por Magaly Medina, quien no dudó en arremeter contra el ex tripulante de cabina.

¿Qué le dijo Magaly Medina a Juan Víctor?

Magaly Medina expresó su desacuerdo ante la reciente aparición de Juan Víctor en el programa de Andrea Llosa, donde difundió reveladores audios de Andrea San Martín que corroborarían los maltratos hacia su hija. Del mismo indicó que el empresario estaría molesto de que Sebastián Lizarzaburu sea la figura paterna de la menor.

“Qué mente más maquiavélica para haber estado grabando las cosas que él y ella conversaban por teléfono. Esa conversación de ella hablando de su ex Sebastián Lizarzaburu. Me parece bien tóxico y bien enfermizo ”, dijo.

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán por demanda

Magaly Medina envió un fuerte mensaje luego de que se difundiera que el Poder Judicial la investigará por una presunta difamación e invasión a la privacidad. También sugirió que el hecho de que Jefferson Farfán sea un conocido futbolista peruano ayudó a que su demanda sea admitida por la autoridades.

“¿Cuál es el privilegio de ser Jefferson Farfán? El hecho de ser un jugador icónico de Alianza Lima lo hace superior hacia los ojos de la justicia. Él es un ser humano común y corriente. El hecho de que no le guste que le haya ‘ampayado’ cuando él comenzó a salir nuevamente con Yahaira Plasencia no es algo para llevarlo al Poder Judicial porque eso no es difamación, ni invasión a la privacidad”, expresó.