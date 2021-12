Andrea Llosa a Andrea San Martín tras audios que presentó Juan Víctor: “Está mal asesorada”

Andrea Llosa quedó impactada luego de escuchar los audios que presentó Juan Víctor Sánchez en contra de Andrea San Martín, donde se evidencia que no solo grita a la menor de sus hijas, sino que, al parecer, la estaría agrediendo físicamente. De acuerdo a la conductora de Nunca más, la modelo no tiene buenos abogados y la invitó a presentarse en su programa.

“Lo que creo es que (Andrea) está mal asesorada completamente. Lamentablemente, hay abogados que, lejos de apoyar una conciliación, piensan en otros beneficios. Ella tiene las puertas abiertas (de su programa) si desea hablar”, expresó la periodista a Trome.

Asimismo, la conductora recomendó a la presentadora de televisión respetar lo que ella misma ha firmado. “Tiene que respetar la conciliación, que tiene el mismo valor legal que una sentencia; si no la ejecutas, vas al Poder Judicial y ahí se puede voltear la torta porque estarías incumpliendo con lo que tú misma has firmado. No estaría actuando como la ley lo está diciendo, la conciliación no es una broma y por eso digo que está siendo mal asesorada”, indicó.

¿Qué dijo Juan Víctor sobre los audios de su expareja?

Durante el programa de ATV, el extripulante mostró varios audios en contra de la madre de su hija de 3 años. “Me ha costado bastante poder tomar esa decisión, pero (vengo) para que puedan oír esos audios y puedan entender que hay maltrato físico con mi hija”, sostuvo.

Andrea Llosa a favor de Juan Víctor Sánchez

Tras realizar la denuncia contra la exchica reality, Juan Victor Sánchez contó que no puede ver a su hija desde hacer varios días por decisión de Andrea San Martín, a lo que Andrea Llosa recalcó que el padre tiene derecho de estar con la menor. “Existe una conciliación y él tiene derecho de ver a su hija, eso no lo podemos negar porque ambos tienen derecho, pero más de esto, es la niña quien tiene derecho a pasar tiempo con ambos. Es una niña que merece estar con su mamá y su papá, con los dos, acá no estamos para juzgar a nadie”, refirió.