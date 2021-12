“All I Want for Christmas” de Mariah Carey es la canción navideña favorita de los inversores

“All I Want for Christmas is you” de Mariah Carey es la canción favorita de los inversionistas, al menos esa es la conclusión que se desprende de una nueva encuesta del banco de inversión Deutsche Bank.

De esta forma, los inversores podrán estar escuchando a Mariah Carey esta temporada navideña, mientras intentan averiguar cómo negociar los datos de inflación al rojo vivo y los cambios de política que se avecinan en la Reserva Federal (Fed).

El sondeo, realizado por la institución financiera a unos 750 clientes, logró que el tema subiese del tercer lugar al primer puesto.

De otro lado, el estratega de mercado de Deutsche Bank, Jim Reid, expresó que las respuestas a la mejor canción navideña se encuentran entre las más “polémicas” de las preguntas.

Otras de las canciones navideñas preferidas son “Last Christmas” de Wham y “Fairytale of New York” de los Pogues y Kirsty MacColl.

En la parte trasera de la encuesta, apareció otro clásico navideño “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, cantado por varios artistas a lo largo de los años.

El éxito de Mariah Carey

El clásico navideño de Mariah Carey se grabó en 1994. Su creciente popularidad, en los últimos 15 años, le habría otorgado a Carey una gran cantidad de dinero a través del pago de regalías.

Celebrity Net Worth estima que Carey obtiene entre US$ 600.000 y US$ 1 millón en diciembre de cada año, ya que la canción aparentemente se reproduce las 24 horas del día.