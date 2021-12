Tula Rodríguez cuestiona premio para Valeria Piazza: “¿Con quién ha competido?”

A puertas de terminar el año 2021, el programa En boca de todos empezó a premiar a los mejores talentos de la televisión nacional. El día de hoy le tocó recibir su propio galardón a la modelo Valeria Piazza, quien ha destacado como conductora del espacio de espectáculos en el noticiero de América Televisión.

La ex reina de belleza recibió el premio por conductora revelación de espectáculos 2021 entre los aplausos y felicitaciones de los conductores; sin embargo, Ricardo Rondón reveló que Tula Rodríguez no estuvo totalmente de acuerdo con el resultado.

“Te voy a decir algo (Valeria). Hubo mucha oposición en esta nominación, alguien estuvo en contra. Levanta la mano, Tula”, decía el conductor.

“Amiga, la verdad es que yo dije: ‘Si es la mejor conductora de espectáculos, tiene que ser Rebeca (Escribens)’”, confesó Rodríguez.

Sin embargo, luego de que le explicaran que el premio es denominado conductora revelación, es decir para reconocer a los nuevos talentos en la televisión, la presentadora cuestionó la competencia de la joven modelo.

“Entonces la pregunta es con quién ha competido. Es la única (postulante al premio)”, dijo Tula en son de broma.

“Ay, Tulita, no seas envidiosa, lo puedo compartir contigo (el premio)”, le siguió el juego la ex reina de belleza.

Valeria Piazza se emociona tras recibir reconocimiento en En boca de todos

La joven modelo se mostró contenta con su premio y agradeció a sus compañeros por las palabras que le dedicaron.

“Muchísimas gracias. De verdad, no me lo esperaba, chicas. (…) Ya van a ser cuatro años siendo parte de América espectáculos. Creo que cada día voy aprendiendo, voy mejorando, y esto me ayuda mucho”, manifestó emotivamente Piazza.